踢出隊形副選一樣堅　車路士細盤睇定食

周日(2日)凌晨英超焦點賽事「富林區打吡」，車路士主場迎戰富咸。兩軍各有搶分目標，車仔雖要兼顧聯賽前4及歐聯4強次回合，但球隊喺杜曹調教下穩定性極高，已建立一套成功戰術體系，無論正選或後備上陣影響不大，富咸護級作客強隊亦希望搶得1分得1分，肯定死守，撞正車仔近9場主場，8次開2球或以下，捧2.5球入球細。（Now 621周日凌晨零時30分直播）

車路士喺周中歐聯4強首回合，同擁有主場之利嘅皇馬踢成1比1，全程形勢不落下風，如非迪姆華拿上半場浪費機會，更有機會早早贏波取得領先優勢，下半場車仔施展拿手嘅傳控踢法，保持和波戰果至完場。

呢場波值得留意嘅一點係，領隊杜曹喺下半場中段一次過調入夏維斯、薛耶治同列斯占士，換走迪姆華拿、基斯甸普列錫及艾斯派古達，3個調動都只係「位換位」，證明現時車仔嘅體系運作非常成熟，並無實際正選同副選之分，任何球員踢都可以發揮同樣功效，所以今場即使輪換，對發揮都唔會有太大影響。

富咸遇強1分都收貨

富咸上周聯賽另一場「倫敦打吡」，補時階段被阿仙奴逼和1比1，現時同尾4嘅白禮頓相差7分，聯賽仲有5輪，數字上仍然有護級機會，今場當然希望可以搶分，但佢哋過去6次聯賽對住車路士輸晒，今場為求1分肯定死守。車路士平均質素遠超富咸，今場絕對可以睇定嚟食，球隊近9場主場8次開2球或以下，今場係小勝格，主W太熱，轉捧2.5球入球細好過。