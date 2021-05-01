Energy Fight　向籽羲陳紫晴齊獲勝

由中國香港綜合搏擊運動總會（MCSF）主辦的《帝鋒金融集團Energy Fight 2021》今日（1日）在九龍灣德藝會舉行。 焦點落在「轟炸機」向柏榮的一對子女——向籽羲和向籽嬴身上。前者首度挑戰專業賽及成年拳手，就以壓倒性優勢勝出，兼當選全場MVP，相當威風！

Energy Fight相隔14個月再度燃點戰火，匯聚來自8間拳館，共34位西洋拳、散打及綜合搏擊的拳手。是日焦點落在男子專業組60公斤級賽事，16歲的香港散打代表向籽羲越級挑戰成年拳手劉冠成。來自榮拳館的向籽羲未有怯場，頻頻運用頂膝，打亂對手呼吸及節奏，臨完場更使出斷頭台鎖，把氣氛推到最高點，毫無懸念以3：0勝出，兼當選全場MVP。

觀眾大概很難想像，這是向籽羲首度挑戰專業賽。這個林大輝中學四年級生賽後坦言緊張：「我已經大半年未曾比賽了，一復賽就是專業賽，沒有任何保護裝備，很興奮的同時，也害怕受傷，剛剛就撞傷了腳。」向籽羲續說，過往一年受疫情影響，曾感到迷茫：「有陣子不能出街，一直在家鍛鍊體能，卻有種『不知道為了什麼』的感覺。」但這日重踏擂台，看見一眾支持者，他總算找回興奮與刺激的感覺：「下半年應該會出國參加一些世界賽，想看看自己能走多遠。

同日，向籽羲的胞妹向籽嬴和陳紫晴在女子少年組53公斤級賽事合演「港隊內訌」。兩個14歲的女生平日在體院一起訓練，對彼此拳路非常熟悉，沒有太多試探，就積極搶攻。陳紫晴多次利用側踹攻擊向籽嬴頭部，雖然第三回合體能明顯下滑，被對方埋身肉搏搶回一些分數，最終仍以2：1勝出。就讀梁式芝書院三年級的陳紫晴賽後笑說，此役的踢擊有「超水準發揮」，但受到一年的比賽空白期影響，體能有所下降，所以只給自己60分。她期待踏足更廣闊的擂台，目標是2022年杭州亞運。