港超聯　標準流浪迎擊晉峰

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日（2日）下午3時將同時進行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中標準流浪將重返斧山道運動場對陣晉峰。兩隊近仗重回勝軌，在次循環進入最後階段的情況下，雙方為達成各自目標皆一分都不能少，勢令這場下游「6分波」爭添不少大戰味道！（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上仗挫理文，搶得重返第5位的寶貴3分，教練賴嘉輝直言勝利保留球隊爭上前4的希望。鍾昇霖上仗踢中堅，防守相當穩健，「賴Sir」讚揚他表現無懈可擊：「佢紀律性好強，只要突破到心理關口，其實係一位好出色嘅後衞。」首循環作客晉峰，流浪以2比1贏波，賴嘉輝強調對手愈踢愈有信心，需提防他們的小組入滲。他又透露上場傷出的基藍馬並無大礙，今場可全軍應戰。

黃晉軒（Hinson）上場完場前護空門，為球隊守住勝局，惟他並不滿意自己表現：「每一球都要更集中，一對一防守要再硬淨啲。」自盧均宜被移上防中，Hinson獲更多機會擔任右閘，他笑言有壓力，但會向「均宜」請教：「成日問佢嘢都會逐一解答，不過佢話最重要都係要有信心。」

晉峰上仗3球大勝愉園，總教練何信賢認為關鍵在於早段先開紀錄，惟他指球員在領先下太緊張，下半場踢法變得保守導致表現下滑。今仗對手流浪剛擊敗勁旅理文，「何Sir」坦言對方信心大增，加上球員質素較高，球隊會以1分為目標：「進攻有林嘉緯分波，前面仲有亞加斯圖同祖連奴，防守都好穩陣，近期基藍馬同奧利斯表現都好出色。」另外在卡爾特納、佐敦布朗繼續缺陣下，預料今場陣容不會有太大轉變。

晉峰近2仗轟入5球，上仗梅開二度的羅俊仁絕對是功臣之一，他對球隊近期在進攻上的發揮感滿意：「隨住踢更多比賽，隊友之間默契愈嚟愈好，執行戰術大家都清晰咗好多，中前場嘅配合都進步咗。」「阿仁」希望今仗球隊的防守能減少犯錯，而自己亦會繼續爭取入球，為球隊帶來勝利。

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：