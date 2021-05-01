港超聯　理文求反彈進襲愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（2日）同時開波，還有愉園於深水埗運動場鬥理文。希望走出不勝陰霾的「快活谷」，今場想重返勝軌，就要問過要力爭保住爭標組席位的理文，搶分激鬥一觸即發。

愉園上仗以全華班出戰，結果3球大敗晉峰，總監潘文迪坦言球員經驗相對不足，於早段失球下更顯得不知所措，惟下半場攻守方面有改善，盼望年青球員能珍惜這次寶貴機會。理文目前正值低潮，「迪sir」相信以球隊今季面對強隊的表現，包括首循環曾以0比0與對方打成平手，今仗絕對有力一戰。

「快活谷」近4仗未能取勝，暫時處於榜尾位置，「迪sir」亦乘機勉勵一眾年青球員：「其實球員表現有高低起伏好正常，但球季去到最後沖刺階段，希望佢哋嘅狀態同信心可以及時反彈，經歷完早前低谷後，養精蓄銳迎接未來3場硬仗。」雖然後衞林衍廷仍要停賽3場，幸好一眾外援已經復操，今仗料會以強陣出擊。

暫時以15分排名積分榜第4位的理文，上場以0比1不敵標準流浪，主教練陳曉明解釋球隊表現欠佳，是因為多位主力在賽前因傷倦勤，打亂了作戰部署。他透露傷兵情況正在改善，包括缺陣多時的中村祐人已經復操，另外列斯奧及亞哥斯達等亦有份參與球隊訓練，相信今場理文有望以更完整陣容面對「快活谷」的挑戰。

聯賽去到衝刺階段，理文想全取3分保住爭標組席位，就需要每位球員付出全力應戰，雖然近期戰績較飄忽，但理文隊內氣氛未見因此而受影響，「曉明Sir」亦強調球員依然團結：「每個球員都有自己嘅獨特個性，有啲球員可能會怯場，可能融入程度慢啲，呢個係足球嘅特性，但大家條心係一致嘅；我哋隊波無論球員嘅能力，或者大家嘅團結性，其實係冇變過。」