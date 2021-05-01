阿古路做英雄　曼城捧盃叫胡

周六晚（1日）英超頭場，曼城雖然收起大量主力，幸好昔日王牌阿古路做英雄，射入佢第182個英超士哥，作客以2比0擊敗水晶宮，依家已甩開曼聯13分，若果紅魔聽晚「雙紅會」輸波，曼城便會重奪英超冠軍。

由於嚟緊周中要應付歐聯4強次回合對聖日耳門，曼城今仗作出大輪換，收起奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡、菲爾科頓等多名主力，今季少打正選嘅阿古路則粉墨登場。有地利嘅水晶宮初段係威係勢，先有安祖斯唐辛斬畀賓迪基頂斜，其後佢再出術拉一拉尼敦阿基快射，又過唔到曼城門神艾達臣摩拉斯，「藍月亮」上半場入肉埋門唔多，35分鐘加比爾捷西斯一度妙射建功，可惜佢越位在先食鋪詐胡。

下半場曼城有番啲起色，57分鐘阿古路於左路無人看管下，巧妙地彈射破網，亦係佢第182個英超入波，繼續排喺英超史上射手榜第4位，呢球可能係「藍月亮」今季重奪英超錦標嘅關鍵士哥，對季尾離隊嘅阿古路嚟講別具意義，2分鐘後費倫托利斯整多粒，最終贏2比0。曼城依家累積80分，打多1場下領先次席曼聯13分，若果後者聽晚「雙紅會」輸畀利物浦，便可封王。