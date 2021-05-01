中甲　勞烈斯當選MOM！

4位征戰中甲的香港球員，在第2輪賽事均獲得上陣機會，當中效力梅州客家的25歲中堅勞烈斯（Vas）在對陝西長安競技的賽事中繼續擔正，除協助球隊以1比0取勝外，賽後更當選賽事最佳球員（MOM），可謂今周「北上港將」中最威水的一位。

效力中甲浙江隊的梁諾恆，周四（4月29日）於對四川九牛的比賽中，繼續正選上陣並踢足全場，最終球隊僅以0比0悶和對手，未能延續上仗強勢。而英裔港將羅素，周五（4月30日）亦在江西北大門對北京北體大的賽事下半場後備入替，結果助球會以1比0擊敗對手，打開今季勝利之門。同日勞烈斯亦為梅州客家正選披甲，對陣A組實力分子陝西長安競技，最終梅州憑盧琳的末段入球僅勝對手，勞烈斯是役踢足90分鐘，緊纏喀麥隆高大外援前鋒坦比，助球隊零封對手，賽後更當選MOM。

Vas受本報訪問時提到，當他得悉自己獲獎時感覺「好正」，他認為勝利關鍵在於全隊在末段仍懷着「戰鬥精神」。被問到他適應中甲賽場的進度時，Vas坦言當初的確遇上困難，幸得總經理曹陽、主教練列斯迪的信任和鼓勵，他總算克服了難關。當然他不忘感謝隊友伊高沙托尼的幫助：「『伊高』喺度就好似我嘅兄弟咁，他經常畀意見我幫我改善。」他又透露，能操流行粵語的他現時在球隊充當外援和廣東球員的翻譯，不同國籍的隊友都成為他的好朋友。Vas最後感謝香港球迷繼續關注他在中甲的表現：「好開心聽到你哋嘅聲音！我會繼續努力，希望有一日能夠達成我嘅心願：收到來自香港隊嘅電話！」

至於上場為南通支雲首次上陣的李毅凱，在周六（1日）對崑山FC的B組賽事中續以正選姿態登場，與隊友劉偉築起防線，並於下半場初段被換走，最終南通以1比0擊敗對手，取得今季首勝。