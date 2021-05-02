夏維斯起孖！車路士「德國化」大成功

周日(2日)凌晨英超「倫敦打吡」，車路士主場以2比0擊敗富咸，身價達7,100萬鎊(約7.6億港元)嘅球星夏維斯包辦2個入球，盡顯級數。主帥杜曹執教車仔踢15場英超，有11場不失球，成為英超史上領軍頭15場最多「零封」對手嘅領隊，呢對德國將帥組合將車仔打造成超級「日耳曼戰車」。

夏維斯上場歐聯做後備，今場英超以正選身份上陣，踢前鋒位置，表現非常搶眼，開波10分鐘就入波，佢接應美臣蒙特傳送，近門射入。7分鐘之後，呢位21歲德國國腳又將皮球送入網，但被吹越位在先，慘食詐胡。

不過，夏維斯射門機會陸續有來，下半場開賽4分，佢接應德國同胞迪姆華拿傳波，突破越位，單刀射成2比0，亦係夏維斯加盟車路士以來，首次喺英超賽事梅開二度。

至於助攻嘅迪姆華拿今季各項賽事已有11個入球及10次助攻，成為自2012/13年球季夏薩特之後，首位單季取得入波助攻「雙雙」嘅車仔球員。

加埋杜曹成為英超史上領軍頭15場最多「零封」對手嘅領隊，車路士「德國化」已經進入收成期，為嚟緊周四(6日)凌晨歐聯4強次回合主場對皇家馬德里壯行色。