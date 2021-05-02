一種情況！國際米蘭今晚自動捧盃

周日(2日)凌晨意甲，榜首國際米蘭憑基斯甸艾歷臣、阿舒拉夫各入1球，作客以2比0擊敗克羅托內，領先踢少1場嘅阿特蘭大14分，如果阿特蘭大周日(2日)晚作客未能擊敗薩斯索羅，國米就可以提早4輪奪得聯賽冠軍。

國際米蘭對住包尾嘅克羅托內，佔盡上風，盧卡古迎頂角球，但中柱彈出，跟住輪到拍檔拿達路馬天尼斯勁射中柱。

國米等到69分鐘，終於打開紀錄，盧卡古橫傳，基斯甸艾歷臣遠射入網。轉個頭盧卡古曾經自己入波，但因為傳波嘅比列錫越位在先，被判入球無效。

踢到補時，國米打反擊，阿舒拉夫單刀射成2比0完場。至於克羅托內輸波之後，提早篤定降班。

另外，AC米蘭靠查漢奴古、迪奧靴南迪斯入波，主場以2比0擊敗賓尼雲圖，暫時升上第2位，但已落後國米13分，餘下4輪聯賽已經無法反超前。

唯一仲有機會威脅國米捧盃嘅球隊，只有阿特蘭大，佢哋落後國米14分，但踢少1場，如果周日(2日)晚贏到薩斯索羅，仲可以吊住「鹽水」，一旦和或輸，國米就可以提早鎖定冠軍。