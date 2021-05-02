阿仙奴揸流攤　今場點買好？

今晚英超早場，紐卡素主場迎戰阿仙奴。「喜鵲」近期瘋狂搶分接近「上岸」，壓力減輕下愈踢愈有，唔使同你急；阿仙奴亦要留力歐霸盃，今場或會踢得較保守，佢哋近4場聯賽3次開半場和，有追捧價值。（Now 621周日晚9時直播）

紐卡素近4場聯賽2勝2和狂擸8分，同降班區已拉開一段距離，最後5輪賽事搶分壓力大減，再者呢4場當中曾打和熱刺同利物浦，證明面對強隊亦冇怯場，氣勢更勝阿仙奴，但近4場入3球嘅祖爾韋洛克因借用條例無緣披甲，「喜鵲」今仗自然要踢得特別謹慎。

「兵工廠」留力歐霸

阿仙奴聯賽有放棄迹象，近兩輪只得1分，爭取來屆歐洲賽資格相當渺茫，歐霸盃成為佢哋最後希望，由於4強首回合1比2不敵維拉利爾，領隊阿迪達今場或選擇大幅輪換，留力嚟緊歐霸4強次回合好過。「兵工廠」近期聯賽風格慢熱，對上4場聯賽有3次開半場和，再追無妨。

※邪神

阿仙奴近4場聯賽半場成績

和

75%

直播表

周日3:30pm 韓職 仁川聯 Vs FC江原

無綫85台

周日6:30pm 意甲 拉素 Vs 熱拿亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日7:00pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 些路迪

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日8:00pm 西甲 華拉度列 Vs 貝迪斯

Now632

周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 阿仙奴

Now621

周日9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 卡利亞里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日9:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615、662、602台

周日10:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 基達菲

Now 632

周日11:30pm 英超 曼聯 Vs 利物浦

Now621、611

周一0:00am 意甲 烏甸尼斯 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 卡迪斯

Now632

周一1:00am 美職 拿舒維爾 Vs 國際邁亞密

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周一2:15am 英超 熱刺 Vs 錫菲聯

Now 621

周一2:45am 意甲 森多利亞 Vs 羅馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周一9:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 洛杉磯銀河

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 科羅拉多急流

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台