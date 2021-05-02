華拉尼傷埋！皇馬歐聯等死？

周日(2日)凌晨西甲，皇家馬德里雖然主場以2比0擊敗奧沙辛拿，但亦付出沉重代價，中堅華拉尼勇戰受傷，可能缺陣嚟緊周四(6日)凌晨歐聯4強次回合作客車路士。加上沙治奧拉莫斯、費蘭特文迪、丹尼爾卡華積、盧卡斯華斯基斯養傷，皇馬防線嚴重不整，想贏車仔，恐怕難上加難。

皇馬上半場幾乎先失守，奧沙辛拿前鋒艾斯基爾艾維拉頭槌頂入，但因為越位食詐胡。皇馬避過一劫，果然有後福，76分鐘艾斯高開出角球，由艾達米列達奧頂入打開紀錄。

4分鐘之後，賓施馬帶波入中路之後直傳，卡斯米路接應控甩腳，皮球反而碌入網，認真有運。不過，皇馬教練施丹笑唔出，因為華拉尼右腳受傷，踢完上半場就被換走，未知能否趕及復出對車路士。

雖然沙治奧拉莫斯有望喺歐聯4次強次回合復出，但狀態成疑，施丹屆時可能要用艾達米列達奧、拿祖費南迪斯扼守中路，但係2位右閘丹尼爾卡華積、盧卡斯華斯基斯、左閘費蘭特文迪都養緊傷，另1位左閘馬些路被抽中要做選舉監督員，可能缺陣歐聯，施丹排陣一定要頭痛。皇馬首回合主場同車仔打和1比1，被對手取得作客入球，換言之次回合，皇馬必須有波入，先至有望晉級。

另外，西甲榜首馬德里體育會憑馬高斯洛蘭迪入波，作客以1比0擊敗艾爾切，領先第2位皇馬2分。