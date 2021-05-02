「肥仔」梅菲大逆轉　強闖世錦決賽鬥沙比

爭取16年後再奪世界冠軍的梅菲周六在克魯斯堡大劇院盡顯魔術師霸氣，一度落後4比10的劣勢下，以17比12反勝上屆亞軍奇倫威爾森，強闖生涯第4次世錦賽決賽，將與「李斯特小丑」沙比決鬥爭逐今屆王者之位。

38歲的梅菲在8強淘汰奪標大熱之一的澳洲名將羅拔臣，4強面對被外界睇好的奇倫威爾森，面對不停打破百的奇倫威爾森，梅菲仍沉着應戰，即使一度落後2比6、4比10、6比10，但這位05年世界冠軍在第三階段強勢反擊，轟出一cue120及兩cue70度，將比分數追至12平手，直至最後階段，更成為「魔術師」的Show time，一口氣再贏5局粉碎了奇倫威爾森爭取首嚐世冠的夢想，也是梅菲繼2005、2009及2015年之後，第四度闖進世錦賽決賽，也是他生涯第22個排名賽決賽。

梅菲的戲劇性戰局令全場歡呼，他自己也激動振臂慶祝，他賽後稱：「大家置身在劇院，應該睇一個精彩表演，我們都是娛樂事業；大家因疫情已經隔離了一年。我落後時曾一度迷失，找不到比賽節奏，但今仗表現我很滿意。」

至於前世界一哥沙比，將與梅菲爭逐王座，他最後一節打出兩cue破百反超，最終以17比15力壓另一位前世界冠軍冰咸，結束這個馬拉松式的準決賽，個人第五次躋身決賽，並力爭7年來第四次捧走世界冠軍。

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