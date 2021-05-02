港超聯　有陣！標準流浪迎擊晉峰

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日（2日）「中銀人壽香港超級聯賽」，標準流浪今季最後一次於主場斧山道運動場出擊，對陣晉峰。主隊流浪今仗正選陣容與上場沒有大變動，僅法蘭度取代基藍馬任正選，盧均宜繼續與林嘉緯坐鎮中路，小將黃晉軒擔正。客軍晉峰使用去役梅開二度的羅俊仁作前鋒，費利浦薩和廖億誠從旁輔助，羅浩賢、劉君正和茹子楠組成中場組合。（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪正選陣容：

30 奧利斯 GK

10 林嘉緯 C

11 林學曦

12 盧均宜

16 陳肇鈞

19 姚浩明

21 黃晉軒

26 鍾昇霖

33 法蘭度

90 祖連奴

96 亞加斯圖

後備：

1 盧兆崎 GK

32 李溢晉 GK

2 馬文軒

4 播磨浩謙

6 陳力衡

7 劉智樂

13 鄧樂文

14 杜格拉斯

17 周家樂

20 黃駿軒

22 張家俊

23 謝偉俊

晉峰正選陣容：

1 林駿杰 GK C

2 黃洛

6 茹子楠

10 廖億誠

20 鄭璟昊

21 羅俊仁

22 劉君正

27 費利浦薩

29 羅浩賢

38 艾拔簡勞

83 曾仲楠

後備：

14 羅澔陽 GK

16 何國泉 GK

7 林富貴

9 黃偉國

15 彭軍凡

17 何思哲

18 紀思昊

23 佐敦布朗

34 黃政德

77 何浚皓

88 馬文政

標準流浪上仗挫理文，搶得重返第5位的寶貴3分，教練賴嘉輝直言勝利保留球隊爭上前4的希望。鍾昇霖上仗踢中堅，防守相當穩健，「賴Sir」讚揚他表現無懈可擊：「佢紀律性好強，只要突破到心理關口，其實係一位好出色嘅後衞。」首循環作客晉峰，流浪以2比1贏波，賴嘉輝強調對手愈踢愈有信心，需提防他們的小組入滲。他又透露上場傷出的基藍馬並無大礙，今場可全軍應戰。

黃晉軒（Hinson）上場完場前護空門，為球隊守住勝局，惟他並不滿意自己表現：「每一球都要更集中，一對一防守要再硬淨啲。」自盧均宜被移上防中，Hinson獲更多機會擔任右閘，他笑言有壓力，但會向「均宜」請教：「成日問佢嘢都會逐一解答，不過佢話最重要都係要有信心。」

晉峰上仗3球大勝愉園，總教練何信賢認為關鍵在於早段先開紀錄，惟他指球員在領先下太緊張，下半場踢法變得保守導致表現下滑。今仗對手流浪剛擊敗勁旅理文，「何Sir」坦言對方信心大增，加上球員質素較高，球隊會以1分為目標：「進攻有林嘉緯分波，前面仲有亞加斯圖同祖連奴，防守都好穩陣，近期基藍馬同奧利斯表現都好出色。」另外在卡爾特納、佐敦布朗繼續缺陣下，預料今場陣容不會有太大轉變。

晉峰近2仗轟入5球，上仗梅開二度的羅俊仁絕對是功臣之一，他對球隊近期在進攻上的發揮感滿意：「隨住踢更多比賽，隊友之間默契愈嚟愈好，執行戰術大家都清晰咗好多，中前場嘅配合都進步咗。」「阿仁」希望今仗球隊的防守能減少犯錯，而自己亦會繼續爭取入球，為球隊帶來勝利。

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：