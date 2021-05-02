港超聯　晉峰「神調動」！1球小勝標準流浪

周日（2日）「中銀人壽香港超級聯賽」，標準流浪今季最後一次於主場斧山道運動場出擊，對陣晉峰。結果客軍反客為主，憑黃偉國後備入替1分鐘取得的入球，以1比0小勝流浪。

主隊流浪正選陣容與上場沒有大變動，僅法蘭度取代基藍馬，與鍾昇霖合組防線，小將黃晉軒繼續擔正；客軍晉峰使用去役梅開二度的羅俊仁作前鋒，費利浦薩和廖億誠從旁輔助。

主隊7分鐘創造出首個具攻勢，陳肇鈞頭槌二傳，林學曦「窩利」抽射高出。輾轉間晉峰憑茹子楠禁區內勁射中楣彈出，客軍錯失黃金機會。

兩軍拳來腳往，18分鐘流浪陳肇鈞曾將皮球送入網窩，惟被球證判犯規在先，慘食「詐胡」。3分鐘後費利浦薩右路硬闖起腳，被奧利斯托出底線。

流浪上半場具威脅攻勢欠奉，30分鐘亞加斯圖回後，上場對理文射入12碼的盧均宜第一時間施射斜出，3分鐘後祖連奴扣過曾仲楠起腳亦告無功而還。雙方半場打成0比0。

半場之際流浪陳肇鈞投訴對手有所動作，球證以黃牌警告晉峰羅俊仁。易邊後初段主隊是受壓的一方，52分鐘茹子楠獨闖龍潭勁射，惟欠缺準繩被奧利斯沒收。3分鐘後「茹子」禁區內射遠柱，再次敵不過把關的奧利斯。

57分鐘晉峰費利浦薩為流浪後防響起警號，他的頭槌攻門頂中柱，差一點就可以打破僵局，63分鐘艾拔簡勞罰球操刀直射斜出。

主隊先後換入播磨浩謙和杜格拉斯變陣，並將中堅法蘭度推前客串中鋒，但這個調動沒有收到很大功效。70分鐘更被對手廖億誠窄位施襲，幸好奧利斯夠集中撲走。

晉峰74分鐘換入黃偉國和佐敦布朗，遂成今仗轉捩點，後者甫換入主理角球，黃偉國接應亂軍中掃入，出場1分鐘便取得入球。

82分鐘流浪再一次慘食「詐胡」，劉智樂尾柱射入被判越位在先。晉峰門將林駿杰末段與亞加斯圖碰撞，一度受傷倒地，可幸有驚無險，無阻晉峰最終以1球小勝標準流浪。