港超聯　「承龍大哥」發威！理文4比1反勝愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（2日）有愉園於主場深水埗運動場出擊迎戰理文。結果上半場一度落後的理文，靠沙普夫、金承龍及基華尼頓的入球，以4比1反勝「快活谷」，取得爭奪前4席位的關鍵3分。

力爭擺脫連敗頹勢的「快活谷」，今仗有羅拔奧度、查理史葛、米基爾及盧斯安奴四大外援重返正選大軍，早前傷癒復出的曾至孝，獲得今季首次擔正機會。理文同樣派出強陣應戰，洛迪古斯夥拍基華尼頓及金承龍組成進攻三叉戟，亞哥斯達及列斯奧亦重返正選大軍名單。

坐鎮主場的愉園，開局搶盡進攻主動權，僅僅5分鐘，羅拔奧度右路壓入禁區底線傳中，查理史葛禁區頂接應撞射得手，早早為「快活谷」搶得先機。落後的理文如夢初醒，嘗試靠邊路突破發威，11分鐘，基華尼頓殺入禁區起腳角度太正，被愉園門將屠俊翹接實。17分鐘，愉園羅拔奧度接應直線，扭過門將窄位起腳，被列斯奧成功護空門。22分鐘，愉園查理史葛30碼重炮攻門，被理文門將袁皓俊撲出底線。

其後理文攻勢開始有起色，34分鐘，金承龍左路傳中，被愉園守將門前解圍。4分鐘之後，理文終於有收穫，金承龍右路殺入禁區射門，被屠俊翹撲出不遠，沙普夫後上勁射補中，為理文扳平比數，但這位烏克蘭守將入球後受傷，未能堅持比賽被調離場，由荷西安祖入替，雙方半場打成1比1平手。

換邊後雙方繼續互有攻守，但理文爭勝決心明顯更強，58分鐘，基華尼頓左邊K角位施射，被屠俊翹撲走。68分鐘，亞哥斯達禁區頂擾攘一輪後，傳給金承龍，這位南韓鋒將控定射入死角，為理文攻入反超前的入球。今場表現活躍的「承龍大哥」再接再厲，79分鐘左腳施射，屠俊翹解圍不遠，還有基華尼頓補射破網，理文領先到3比1。補時階段，後備入替的李康廉開出罰球，被屠俊翹撲入自家大門，理文最終靠這個入球，鎖定4比1勝局。