港超聯　黃偉國入替即建功：要踢就要努力啲

周日（2日）港超聯標準流浪對晉峰，客軍以1比0於斧山道運動場報捷。合力炮製入球的，湊巧是後備入替僅1分鐘的佐敦布朗和黃偉國。後者賽後坦言入球「好彩」，並分享對季中一度失去正選位置的感受。

標準流浪和晉峰兩支處於積分榜下半部分的球隊，在今場比賽互有攻守。雖然流浪是陣容實力較強的一隊，但晉峰今仗毫不輸蝕，屢屢找到攻門機會。當下半場戰況陷入膠着之際，「粉紅軍團」74分鐘一口氣換入佐敦布朗和黃偉國，瞬間在1分鐘後憑二人合力炮製入球。

黃偉國受訪時表示，佐敦布朗開出的角球亂軍中疑被對方球員「跣後」，皮球輾轉間落在他腳下，幸好自己夠反應及時篤入，他不諱言入球含幸運成分，但透露入替前教練的確有給予他們死球的指示，間接造就這球入波。

回想「阿國」上一次擔正，已經是上月3日對東方龍獅的聯賽，他的左翼正選位置現時被隊友廖億誠取而代之，他認為自己和「億誠」之間存在良性競爭，但在這些失去正選的日子反而讓他反思，「有得踢」並非必然：「出面啲人話『億誠』取代咗我位置，喺我角度睇，教練想話畀我聽，如果踢得唔好會有第二個人嚟代替我，如果要踢就要再努力啲。」