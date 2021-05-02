今晚雙紅會！利物浦曼聯駁火

今晚英超矚目大戰梗係「雙紅會」，2哥曼聯主場硬撼利物浦。「紅魔鬼」爭標機會雖然渺茫，但傳統大戰面子緊要，加上啱啱歐霸大勝士氣如虹，主場出擊必搶攻求勝；「紅軍」上季虧損嚴重，為爭下屆歐聯入場券亦冇得縮，鬥攻格局捧2.5球入球大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼聯依家位列英超次席，落後榜首曼城成條街，聯賽得番5輪，要從後趕上機會微乎其微。但咪以為「紅魔」今仗戰意欠奉，事關係人都知佢哋同利物浦屬世仇關係，每次「雙紅會」例必擦出激烈火花。事實上「紅魔」一班射手好似般奴費南迪斯、卡雲尼、拉舒福特及格連活特，喺奧脫福比賽特別生猛，近8場聯賽主場取得6勝1和1負，狂轟24粒，上述「進攻4人組」佔咗13球，其中7場開3球或以上，日前歐霸4強首回合主場大炒羅馬6比2嗰場，佢哋就包辦5粒，信心可謂達到頂峰。

紅軍為爭前4冇得縮

上季以超班姿態重奪頂級聯賽冠軍嘅利物浦，今季黑到冇朋友，傷兵問題困擾足成季，各項盃賽出局已告4大皆空，近兩場聯賽對列斯聯及紐卡素均喺領先下，末段被逼和失分，延續今季防守欠穩嘅特質，爭入前4因而變得被動。

利物浦日前公布財政報告，受疫情衝擊，2019/20年度虧損高達4,600萬鎊，若果「紅軍」未能出戰來屆歐聯，收入大減隨時搞到星散，嚟緊幾場聯賽絕對冇退路。王牌穆罕默德沙拿雖然狀態唔及上季，但今季聯賽都有20球進帳，可見其級數。既然利物浦防守欠佳未能解決，惟有以攻代守望殺出一條血路，2.5球嘅入球大乃不二之選。

■法達斯維

曼聯近8場聯賽主場總入球統計

3球或以上 87.5%

陣容圖

曼聯

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

30麥湯米尼 6保羅普巴

11格連活特 18般奴費南迪斯 10拉舒福特

7卡雲尼

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 3法賓奴泰華利斯 19奧辛卡巴克 26安德魯羅拔臣

5韋拿杜姆 6堤亞高艾簡達拿

20迪亞高祖達 11穆罕默德沙拿 10沙迪奧文尼

9羅拔圖法明奴