華倫主場硬淨　巴塞爭標做大戲

今季西甲爭標好睇過戲，原本形勢唔錯嘅巴塞隆拿上場意外輸畀CF格蘭納達，今晚作客鬥華倫西亞不容再失，不過華倫仲未脫離降班漩渦，而且近年鬥巴塞屢有佳作，未必冇得打，兩軍近4次聯賽交鋒3次總入球達4球或以上，捧3.5球大穩陣。（Now 632及611周一凌晨3時直播）

巴塞兩周前喺西盃決賽大勝畢爾包4比0，贏得朗奴高文上任後首個冠軍，聯賽兩大爭標對手馬體會同皇馬又相繼失分，爭做雙冠王形勢本來向好，點知上周中補賽主場1比2反輸畀CF格蘭納達，錯失機會升上榜首，呢場波亦印證咗巴塞防守確有不少漏洞，就算美斯狀態回勇都有失分危機。

近4次聯賽交手炮製17球

華倫近況亦唔算好，4月份聯賽5戰不勝，不過佢哋一向遇強愈強，今季主場聯賽曾經贏過皇馬及維拉利爾等前列分子，而且佢哋近6次鬥巴塞只曾1敗，今季首循環作客魯營就踢成2比2，依家為搶分護級更加唔會死守；巴塞下輪要同馬體會上演冠軍前哨戰，為保士氣同樣要全力爭勝，既然兩軍近4次聯賽交手共炮製17球，捧3.5球大最好路。

●笛子波童

兩軍近4次聯賽交手總入球統計

75%

4球或以上