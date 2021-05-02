香港「鳥人」張培賢一日內3次破港績

香港紀錄不停破！香港「鳥人」張培賢周日在將軍澳運動場舉行的「ASICS香港田徑錦標賽2021」，三度改寫自己所保持的撐竿跳香港紀錄。至於女子跳高鬥得激烈，4位女將均以同一高度完成，最終張靜嵐壓倒香港紀錄保持者楊文蔚等奪冠。

或者是運動員對比賽太過「飢餓」，在這一連兩天的賽事都將自己的水準盡力發揮，張培賢在男子撐竿跳項目，分別在4米46及4米60的試跳均成功一躍而過，已經打破了他自己在2019年所創的4米45香港紀錄，愈跳愈爽的張培賢再挑戰更高，成功以新香港紀錄4米80奪冠，一日內三度打破港績。

小將梁德洋在男子3000米障礙賽亦以9分30秒87改寫了自己去年所創的香港U20紀錄並成功奪冠。至於賽事另一焦點在女子跳高項目，「跳高女神」楊文蔚繼3月復出，今改以5步起跳，並且與同場的三位女將張靜嵐、鍾慧欣及鄧伊程以1米75完成賽事，最終張靜嵐憑最後跳過的的高度上試跳次數較少成績奪得冠軍，鍾慧欣及楊文蔚分別獲得第二及第三名。陳銘泰在男子跳遠項目憑着最後一跳躍出7米70奪得金牌，銀牌和銅牌分別由梁承希和陳俊僖以7米23及7米17奪得。

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