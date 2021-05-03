【佔領奧脫福】雙紅會宣布延期

經過警方、英超賽會、曼聯和利物浦商議後，基於安全考慮，原定周日晚（2日）11點半開波嘅英超賽事曼聯主場對利物浦，決定延期，雙方球隊已發表聲明，暫時未知邊日會補賽。

【00:53】更新

由於仍未驅散場外示威球迷，英超賽會、球證團隊、曼聯及利物浦經過討論後，一致認為今日很難進行比賽，需要擇日再賽，暫時未知幾時會舉行。

【00:15】更新

經過工作人員清理後，球場草地及各項措施已經冇問題。

【23:53】更新

雖然球證奧利華已到達奧脫福球場，但球員仍未離開酒店。

【23:31】更新

據報英國騎警正以包圍方式，希望驅散示威球迷，而示威球迷以掟嘢方式進行反擊。

【23:15】更新

英超官方宣布，以現場球迷安全為重，「雙紅會」將會推遲開波，但時間未定。

【22:55】更新

《天空體育》報道，英超賽會宣布，「雙紅會」不能如期於當地時間下午4:30開賽。警方增員到球員下塌酒店，驅散部分球迷及準備開路。

【22:35】更新

距離11:30開波不足1個鐘，兩軍隊巴仍未到達，但英超賽會仍未公布球賽延後或改期。

【22:27】更新

第二批球迷成功闖入草地

喺英超「雙紅會」曼聯對利物浦開波前，過千紅魔鬼球迷於奧脫福球場示威，要求班主格拉沙家族落台，更有球迷突破保安，闖入奧脫福球場，於草地上放煙霧彈。

有報道指，有球迷於曼聯下塌嘅酒店門外，阻止隊巴離開，更有大批球迷於球場外堵路，兩軍球員因此未能進入球場，有可能否影響香港時間周日（2日）晚11點30分開賽的英超「雙紅會」，球賽或者需要改期或延遲。

球迷係不滿班主格拉沙家族，之前同意加入「歐超聯」，認為係出賣球會，雖然曼聯已宣布退出，格拉沙家族亦作出道歉，但仍然未能平息民憤，上周已經出現過一次示威，今次示威升級，未知會否受到英超賽會懲罰。