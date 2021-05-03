【有片】球迷火攻直播室　曼聯或被判輸

原定周日(2日)晚上演嘅英超「雙紅會」曼聯對利物浦，因數千曼聯球迷賽前去奧脫福球場示威，約200球迷甚至衝入球場「佔領奧脫福」，令比賽延期。今次「反格拉沙家族」示威場面混亂，有警員面部被割傷送院，更有片段影到曼聯球迷向住《天空體育》直播室投擲火燄彈，目標直指入面嘅利物浦名宿。「雙紅會」未能如期上演，據報曼聯可能會受到處分，甚至被判輸波。

自歐超盃計劃曝光後，英超出現多次球迷示威，但今次情況最為混亂，曼聯球迷兵分兩路抗議，數千球迷去「佔領奧脫福」，另有部份球迷去到球員下榻嘅酒店阻止隊巴出發，曼徹斯特警方派出防暴警察驅散示威者，球迷就投擲雜物還擊，警方證實有2個警員受傷，其中一個面部被玻璃割傷，需要入院治療。

奧脫福球場內同樣混亂，負責直播嘅《天空體育》更成襲擊目標，當時直播室內有加歷查、桑拿士、堅尼同米卡李察士等前英超球星，有曼聯球迷就向住直播室掟出火燄彈，嚇到全部人要搵地方匿埋，現場球迷更向前利物浦球星加歷查高呼「利物浦XX」，矛頭似乎直指該「紅軍」名將。

利物浦傳奇桑拿士就炮轟：「有球迷向我哋掟啤酒樽，如果掟中人隨時會搞出人命，之後又有人掟火燄彈，只要掟中其中一個人，我哋可能已經喺醫院嚇餐死。」至於加歷查就表示：「球迷抗議表達意見對足球係好事，但總會有1、2個白痴超出界線，將成件事搞衰。」

「雙紅會」重賽日期未有定案，英國《每日鏡報》報道，曼聯有可能面臨嚴重處分，因為英足總條例8.3.4列明，如果賽事因為一間球會嘅成員、球迷嘅行為而取消，董事會有權唔安排重賽，直接判冇做錯嘅另一方拎1分或3分。不過，英超聯賽會嘅規例就同英足總條例有衝突，聯賽會列明有5種情況可以豁免，其中一項係「應警方要求延期」，所以曼聯都有機會成功甩身。