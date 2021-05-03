國際米蘭提前封王　破祖雲達斯9年壟斷

國際米蘭提前意甲封王！周日(2日)晚意甲聯賽，排第2位嘅阿特蘭大作客能夠同薩斯索羅踢成1比1平手，喺只剩4輪聯賽情況下，落後榜首國際米蘭13分，數字上已唔能夠超越對手，國際米蘭得以自2010年後，再嘗意甲冠軍滋味，同時打破祖雲達斯長達9年嘅壟斷。

隨住阿特蘭大失分，周六(1日)贏波嘅國際米蘭第19次贏得意甲冠軍，近萬球迷去到米蘭大教堂外聚集慶祝，教練干地亦成為傳奇名帥查帕東尼之後，首個分別帶領祖雲達斯同國際米蘭贏意甲冠軍嘅教練，干地表示：「好開心可以同查帕東尼齊名，幾個月前部份球迷因為我嘅過去而對我作出攻擊，我諗佢哋依家都好開心，我嚟國米係要3年之內帶隊重拾光輝，依家我做到啦！」

國際米蘭王牌前鋒盧卡古亦表示：「我為全世界嘅國米球迷感到開心，今季係非常光榮嘅一季，我同好多隊友都係第1次贏意甲冠軍，上季我都有好好表現，但今季絕對係我足球生涯最佳球季。」至於阿特蘭大失分後，依家同祖雲達斯、AC米蘭同樣有69分，領先第5位嘅拿玻里2分，前4爭逐仍然緊湊。