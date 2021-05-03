美斯「起孖」為巴塞搶分　下場鬥馬體會生死決

西甲形勢鬥得激烈，巴塞隆拿周日作客華倫西亞，在落後嘅情況下美斯「起孖」，協助巴塞以3比2反勝，積分榜2分落後領先嘅馬體會，下一輪連同皇馬在內嘅西甲三雄將演爭冠生死決。

巴塞同華倫今季曾經碰頭打成1比1，今仗主帥朗奴高文被停賽，雙方爭持到下半場才有入波，華倫憑着前阿仙奴「廠兵」基比爾包列斯達於50分鐘先開紀錄，跟住幾分鐘後巴塞搏得12碼，由美斯操刀，喺佢生涯嘅第29次主射，呢個數據亦追平了C朗，可惜射失，但門前一輪混戰後美斯再成功補入，但呢個數據就不及C朗，C朗170次射12碼141球中，得分率為83%，而美斯則有132個12碼射入103球，命中率78%。

其後基沙文再下一城，為巴塞反超前，而美斯再於69分鐘憑自由球為球隊擴大優勢，並在今場梅開二度，即使卡路士蘇拿在83分鐘射入世界波，令華倫有追平嘅期望，最終巴塞贏3比2全袋3分。

今仗美斯梅開二度之後，今季聯賽嘅入球累計28球，在射手榜繼續擴大優勢，以7球領先賓施馬，而在五大聯賽中，美斯嘅入球仍僅次於羅拔利雲度夫斯基，呢位波蘭球星喺德甲已經入咗36球。

不過，美斯最緊要幫巴塞全攞3分，在積分榜累積74分，與皇馬並列，並以2分落後榜首嘅馬體會；下一輪相當關鍵，今個星期六巴塞將與馬體會爭逐，而皇馬則會與目前排名第四的西維爾碰頭，勝負關鍵將影響西甲嘅排名位置。