咸美頓後上成功衞冕　距離100冠再近一步

平治車王咸美頓周日在F1葡萄牙站盡顯7屆世界冠軍的氣勢，即使今站錯失生涯第100次排頭位資格，但全場表現進取，最終力壓紅牛的麥斯韋斯塔本及隊友保迪斯，成功在葡萄牙站衞冕，並迎來生涯第97個冠軍。

以第二位起步的咸美頓，與排頭位的隊友保迪斯一直拍住上，但開賽僅兩個圈，冰人拉哥倫戰車被撞衝出賽道，被迫退賽，而賽道上餘下大量碎片，需要出動安全車，比賽恢復後，咸爺在第7圈一度跌落第三；直至第20圈超越保迪斯領先，在第27圈更造出1分22秒138的最快圈速，五個圈之後，咸美頓再次以1分21秒934刷新最快單圈時間。

經過激烈爭逐後，咸美頓以1小時34分31秒421率先衝線，贏得今季個人第二個分站冠軍，亦是連續第二年在葡萄牙站踏上最高台楷；紅牛的麥斯韋斯塔本及其隊友保迪斯分別獲得亞軍及季軍，這也是他們三人第15次同台領獎。

今季三站激鬥之後，7屆總冠軍咸美頓在車手排名榜以25分繼續領先，紅牛的麥斯韋斯塔本以7分落後排次席，平治的保迪斯排第三，本周日(9日)將移師到西班牙爭逐。

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