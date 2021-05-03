加利佬同堅尼力撐球迷：呢次只係開始

一個印有「愛曼聯、恨格拉沙」嘅貼紙貼在加利佬於奧脫福嘅海報上，相當應境。（Getty Images）

過千名曼聯球迷尋晚去到奧脫福球場示威，抗議班主格拉沙家族，搞到英超「雙紅會」最終都要延期，兩位曼聯前隊長加利尼維利同埋堅尼都力撐球迷，認為佢哋抗議有理並表示「呢次只係開始」。

今次球迷抗議，主場係不滿格拉沙家族正傷害球員，其實曼聯迷早前對佢哋有份參與歐超聯已經唔高興，「加利佬」對於大批球迷尋日走到去奧脫福球場示威，非常支持：「球迷對格拉沙家族嘅抗議好合理，如果大家記得起2004年呢度係英國，甚至係歐洲嘅最佳球場之一，訓練設備喺歐洲數一數二，球隊闖入過歐聯4強、8強，甚至決賽，但睇吓依家嘅場館已經不及當年，格拉沙家族財政相當唔健康，適當時候佢哋就會賣走呢度。」「加利佬」希望球迷可以改變球隊，佢形容早前歐超聯嘅計劃相當危險，佢認為格拉沙家單是道歉並唔足夠。

至於堅尼就認為球迷嘅舉動源於出自佢哋真係好愛球會，或者很多人唔同意佢哋嘅做法，但球迷覺得領導層好多嘢都做唔足，只是向錢看，今次球迷非常認真及嚴肅，只是曼聯迷嘅一個開始。