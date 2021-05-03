般尼「錘仔幫」各有所求要鬥攻

周二凌晨英超尾場，般尼主場迎戰韋斯咸。般尼上仗發威大炒狼隊4蛋，進一步遠離降班區域，預計該隊搶分步伐唔會停落嚟，韋斯咸連環失分跌出前4，當然唔會就此罷休，加上兩隊同屬踢法開放類型，2.5球大走唔甩。（Now 621周二凌晨3時15分直播）

作客嘅韋斯咸近兩仗連敗於紐卡素及車路士，其中0比1不敵車仔更被對方佔去前4位置，不過「錘仔幫」仍有機會收復失地，季尾最後5仗對手順序是般尼、愛華頓、白禮頓、西布朗及修咸頓，要反壓車路士並非全無可能。

般尼爭「上岸」場場搏

至於主隊般尼，佢哋踏入4月表現急跌，頭3仗全敗，幸好上仗突然回勇4比0大勝狼隊，現時累積36分，與降班區域保持一段距離，今仗對韋斯咸之後，下仗與富咸直接交鋒踢「6分波」，為避免出現任何意外，般尼現時每仗都以搶分為目標，絕對不容鬆懈。

其實般尼雖戰績平平，但講到進攻火力一啲都唔失禮，基斯活特、艾殊利韋斯活特、馬迪維達近期都取得「士哥」，近5場聯賽總入球全開3球或以上；另邊廂嘅韋斯咸近5仗4次開5球或以上，佢哋除咗有連格擔大旗，加上法比安巴貝拿又成功「打甩」紅牌，今仗可以披甲，陣容較完整之下，預料呢場會係一場入球騷，中位數2.5球嘅大盤抵玩。