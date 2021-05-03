決賽火藥味濃！梅菲批沙比太慢：要裝計時器

在英國謝菲爾德克魯斯堡大劇院上演的桌球世錦賽王者決戰已進入緊張階段，「李斯特小丑」沙比在第二節的9局贏了7局，比數以10比7反超前「魔術師」梅菲，只要再搶8局，今晚好有機會第四度封王。(now637周一晚上8時及深夜2時直播)

冠軍戰採用35局18勝制，經過兩節比賽後沙比暫時領先，跟住兩節將於今晚8時及深夜2時繼續，那一方可以搶分取得18局就可以封王，個人袋走50萬鎊的冠軍獎金。

沙比與梅菲上一次在克魯斯堡劇院碰頭已經是2007年的準決賽，當時沙比贏17比16。隨着疫情逐漸緩和，英國政府亦局部放寛球迷入場的措施，因此今次決賽可容大約600名觀眾現場觀戰。

前世界一哥沙比在準決賽一戰後，已被對手冰咸批評出cue太慢兼用「拖延法」，以3分鐘出一cue成為另一個「磨王」，「肥仔」梅菲在第二節之後都忍不住要發聲，一向紳士的梅菲抨擊沙比的比賽節奏太慢，他呼籲桌球們要考慮粉絲及球迷的感受，否則觀眾會熄電視，導致大量球迷流失。

梅菲認為不應單靠球證提醒，應該加用計時器作監督：「我不止一次強調要用計時器，因為即使在世界賽，如果球員速度太慢，用戶都會關掉電視。」不過，沙比對批評不為所動，並回擊：「我從來都無耍花招，如果你覺得無聊，就去睇電視劇，我只是在場上盡力做好，我爸爸總是對我說要全力以赴，至少你自己可以說沒有後悔。」

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