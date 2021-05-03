法國《隊報》：曼城搶麥巴比　稱霸地球

歐聯4強次回合大戰曼城對巴黎聖日耳門賽前，法國《隊報》爆料，曼城將會加入爭奪基利安麥巴比行列，據報曼城最大優勢係財力壓過皇馬，而球隊實力早已稱霸英超，今屆歐聯奪冠亦有優勢，有足夠條件吸引麥巴比加盟。

報道指，曼城要簽下麥巴比，必須拿出超越尼馬嘅2.22億歐元破世界紀錄轉會費巨額資金，曼城喺財力方面絕無問題，而曼城現時陣容亦係眾星雲集，上仗英超出副選陣容都照贏波，如果再由麥巴比取代即將離隊嘅阿古路，曼城陣容將會繼續強大，橫掃英超之外，問鼎歐聯成數亦大增。

麥巴比一直想去皇馬，目標係攞金球獎及世界足球先生，為此已經4度拒絕聖日耳門續約以及3000萬歐元年薪，合約尚餘最後1年，聖日耳門今夏勢必將佢出售。

曼城早於麥巴比未紅前已曾與其接觸，2015至16球季佢仲未去摩納哥，曼城已經斟過佢，2016至17球季曼城哥迪奧拿同佢面談，但麥巴比選擇加盟聖日耳門，今次係曼城第3次斟麥巴比，相信亦係最有機會嘅一次。