為霹靂舞燃燒青春　舞者驕傲的倔強

「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」街舞主題電影《狂舞派》中的一句對白至今仍常被引用，片中人物為跳舞事業盡情地揮灑熱血汗水和青春本錢，浪漫無憂地奮鬥、追逐夢想，電影教人回憶在理想和現實中的抉擇，也令人不禁回想曾為夢想的犧牲和付出。香港霹靂舞者曾子驊和施嘉鑫（C+），二人在跳舞路上，不算有甚麼轟轟烈烈的事，但一直為香港舞壇默默耕耘，也足夠讓我們記住他們的名字。

霹靂舞，又稱Breaking，是街舞的一種，起源於1970年代初的紐約布朗克斯區街頭。舞者常用頭、肩、背和膝為重心，並運用全身在地面上高速轉動、翻滾旋轉，是一種個人風格和體育競技性較強的街舞。霹靂舞目前未有一套統一的比賽計分標準和賽制，一般而言有五大評分重點：音樂感、流暢度、回應對手、難度及原創與創意。比賽常設有5個評判，以循環賽形式和其他舞者對戰，「街舞還有個特別的地方，音樂不是由舞者在賽前自由選擇，而是即場有DJ打碟，更考驗選手的臨場發揮和心理質素。」「C+」補充。

街舞予人的感覺，有點壞壞又嘈雜，卻又帶點高傲，總是有些距離感，不過跟前的兩位男生卻又讓我別有一番感覺，他們靦腆而且平易近人，肢體不經意地隨着音樂節奏做出各種高難度動作：「OK嗎？還要多跳幾個回合，多做幾個動作嗎？」「C+」有點小氣喘地問，子驊則在旁邊抿嘴笑了笑，答道：「年紀漸長，跳畢一回合後真的比以前用多了時間回氣。」技巧因長期琢磨而變得幼細，體能因長大而變得稍遜，唯一不變的，是他們依然熱衷於霹靂舞的心。

子驊在剛升上高中時接觸霹靂舞，「夜晚見到有班哥哥姐姐在地上轉來轉去，很帥很型。」在外展社工的穿針引線下，子驊和兩個朋友一起加入了舞團。本來已不愛回家的他，因為跳舞和家人吵得更烈，「他們當然不贊成我跳舞，一來覺得我唔痴家，二來覺得夜晚不回家躝街很壞，音樂又大聲擾人，不過我很享受在舞團的時間，每晚跳完舞都不會立即離開，想聽聽哥哥姐姐們的意見和分享。」家人千百次責備他沒有時間觀念，他都不懼不怕，因為在云云興趣裡他選定了霹靂舞，也決定與之共進共退，即使現在投身「社會大學」，他說閑時在𨋢內也不禁擺動身體。「C+」的故事大同小異，二人在本地的各個比賽上硬碰，雖不同隊，但「識英雄重英雄」地成為了好友，更常常互相比拼爭標。

在他們習舞期間，活躍於香港霹靂舞圈的人一直減少，跟世界各地如中國、日本等反行其道，「對上一次最多人參加的比賽，可能也只得五、六十個人參加，但我初學跳舞頭三年，每個比賽都肯定超過120個人報名，十年間少了一半人投入到霹靂舞。」「C+」深知跳舞未必能成為每個人終生事業，但還是感慨以前日見夜見的舞者，逐個逐個悄悄地離開、消失，「較商業舞種也許能將興趣轉化成為事業，但霹靂舞不是這類型的舞種，現在跳舞的時間，都是捨棄休息娛樂時間騰出來的，因為它在我心目中的地位是無可取代，它不只是一項運動，它是一種藝術，有好多表達空間，人人都可以創造一套屬於自己風格的舞蹈，這是其他事不能帶給我的。」要放棄總有很多原因，但堅持卻只得一個，就是對跳舞的熱誠。

兩個人自費飛到世界各地比賽，他們的足印美國、日本、中國等地，子驊對一次在內地參加的比賽感受最深，「2018年的那次比賽我參加了1on1，也同時報名3on3，最後兩個分項都贏了冠軍，全隊人都欣喜若狂。我記得每輪比賽後都累到要命，因為出盡力跳，應該不會再有下次，我會在同一個比賽裡參加多於一個項目，很累但很值得，每次提起都會渾身熱血。」他拼盡全力，因為我們永遠不知道這次會不會是最後一次，只有付出自己的所有，才無悔無怨，子驊說相對團體賽，他更愛個人對戰，因為出招自由，而且全場的目光都會聚焦在他身上。「C+」則對外國比賽佷氛圍最有印象，「在美國比賽，觀眾的反應好熱烈，反應跟亞洲區很不同，而且當知道能在一些享負盛名的舞者前表現自己，我這一輩子都會記得。」兩人都希望有朝一天，也可以見到香港的觀眾為台上的舞者熱烈歡呼，手舞足蹈，並高呼他們的名字。

霹靂舞在2018年的阿根廷青年奧運會成為比賽項目，國際奧委會兩年後宣布，為拉近與年青人的距離，一對一比拼的霹靂舞首次入選，成為2024年巴黎奧運會的正式項目，而項目亦同時被亞奧里事會納入成為2022年杭州亞運會的競賽項目。子驊和「C+」都曾參加青年奧運會香港代表隊的選拔，二人異口同聲地說假若霹靂舞不是亞運、甚至奧運項目，他們都會繼續為霹靂舞去衝去拼，「入到奧運，當然是一件好事，有可能會為這個正萎縮的圈子帶來商機、突破，也可能會吸引到更多人去玩去試，我們現在去參加奧運或者不能上頒獎台，但我們到外面比賽的成績，絕對是後來者一個好好的參考。」他們對高手雲集的奧運舞台不敢有太大奢望，只求做好自己，也以身作則為後人作好榜樣，他們是曾子驊和施嘉鑫。

曾子驊@ Good Job Brother

年齡：29 舞齡：13年

主要榮譽：

2018年 日本大阪Dare to Differ Vol.9 1on1 8強

2018年 Hip Hop Arena 1on1 冠軍

2018年 我們不一Young 1on1、3on3 冠軍

2018年 嘻哈Buddy Vol.2 Showcase 冠軍

2017年 決戰中國總決賽 1on1、5on5 4強

2015年 Our Dance Story 5on5 Crew Battle 冠軍

施嘉鑫@ Boogie Renaissance

年齡：28 舞齡：10年

主要榮譽：

2020年 Under the Lion Rock 1on1 冠軍

2020年 Diggin’the first BBOY 1on1 冠軍

2019年 Russia Yalta Summer Jam 1on1 32強

2019年 Combin Dance Jam 1on1 冠軍

2019年 香港霹靂舞預備賽分組冠軍

2018年 Sliverback Open World Final 32強

2018年 大浪酷Young Vol.2 1on1 Battle 冠軍

2016年 Beijing FFW Vol.5 2016 1on1 Battle 亞軍