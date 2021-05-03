曼聯發聲明譴責　冇回應球迷申訴

「佔領奧脫福」事件發生後足足一日，曼聯會方終於有所回應，發文講述今次事件，澄清球迷進入球場並非由球會職員放行，不過避重就輕未有提及球迷對球會的申訴，至於英足總亦發聲明將調查事件，而有曼聯球迷組織則列出4大申訴，要求格拉沙家族回應。

曼聯回應今次事件的內容，主要集中賽事當日的事發經過，強調球迷闖入球場及在酒店攔截大巴的做法不當，球會職員亦沒有放任球迷進入奧脫福球場草地，對於球迷為何發起抗議行動的起因則避重就輕帶過。

英足總及英超賽會亦發表聲明，借機譴責歐超聯事件，是整個亂局的始作俑者，乘機插曼聯等歐超聯參與者一刀。

球迷方面，有球迷組織發表公開信，提出4大申訴，內容計有：1、要求曼聯跟進英國政府建議，讓球迷參與球會運作；2、董事局加入獨立董事，該獨立董事唯一目的是保障曼聯利益，而非股東；3、要求格拉沙家族與球迷組織合作，建立溝通渠道；4、將來有任何重大決定，例如退出英超參加歐超聯，要向全體季票持有人進行咨詢。