「雙紅會」重賽日期曝光　球迷威脅示威升級

曼聯球迷日前喺奧脫福球場內外大型示威，令到「雙紅會」大戰破天荒延期，據英國傳媒報道，曼聯對利物浦嘅重賽好可能會安排喺5月16日舉行，事關呢日係曼聯今季「唯一」空檔賽期。不過曼聯之後嘅主場賽事亦面臨重大威脅，事關有球迷組織已向格拉沙家族發出最後通牒，要求佢哋喺周五(7日)前回應球迷提出嘅改革方案，否則會繼續示威行動。

關於「雙紅會」重賽日期，英國多間媒體透露好可能會係5月16日，因為要踢歐霸盃嘅曼聯，5月所有周中賽程已經填滿，唯一空檔係5月16日嘅英足盃決賽日子，原本利物浦會喺呢日作客西布朗，但為咗遷就重賽，好可能會提前至周中舉行，以曼聯嘅緊密賽程，呢個亦係唯一可行嘅重賽方案。

不過，曼聯今季最後3場主場聯賽都面臨威脅，曼聯球迷信託基金(MUST)周一(3日)提出4大改革要求(見表)，限格拉沙家族喺周五前作出回應，並喺公開信入面講明：「呢個係唯一令事情過去嘅方法，我哋強烈建議你哋(格拉沙家族)接受」，又話「我哋都唔想將奧脫福嘅示威變成持久運動」。另外亦有其他球迷組織話會持續抗議，表明「示威行動唔會停止」。

【曼聯球迷信託基金4大訴求】

1、要求曼聯跟進英國政府建議，讓球迷參與球會運作

2、董事局加入獨立董事，該獨立董事唯一目的是保障曼聯利益，而非股東

3、要求格拉沙家族與球迷組織合作，建立溝通渠道

4、將來有任何重大決定，例如退出英超參加歐超聯，要向全體季票持有人進行咨詢