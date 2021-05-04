歐聯生死戰　曼城頂得住聖日耳門

歐聯4強次回合生死戰，爭取歷史性躋身決賽嘅曼城，周二深夜返主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG）。首回合領先嘅曼城晉級形勢樂觀，今場必定大踢穩陣波。PSG雖然非勝不可，但面對「藍月亮」喺歐洲數一數二嘅防守力，強攻絕非明智之舉，預計上半場兩隊會先爭奪中場控制權，開出半場和機會頗高。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播）

曼城首回合作客巴黎領先2比1，今場就算輸0比1，亦可以憑作客入球優惠出線，好大機會以守為先。事實上，「藍月亮」今屆歐聯11場只失4球，足證防守力硬淨，史東斯同魯賓戴亞斯組成嘅中堅組合，首回合就成功盯死尼馬同基利安麥巴比，PSG今場要入波亦有相當難度。

況且，「藍月亮」最耍家嘅戰術係高壓逼搶，面對急於求勝嘅PSG必定先搶中場控制權，客隊喺防守中場伊祖沙古爾停賽下，要搶贏中場必定要花更多時間同力氣，上半場或成拉鋸局面。

麥巴比有傷或紮住上

巴黎聖日耳門喺上輪法甲2比1贏朗斯，整體狀態靠得往，不過呢場波基利安麥巴比未有列陣，賽前更傳出壞消息指呢位「新世代球王」傷咗，即使今場紮住上，表現亦難免受影響，單靠尼馬同莫路伊卡迪攻堅，PSG要收復失地更乏本錢。

今場除咗球場內星光熠熠，兩位主帥哥迪奧拿同普捷天奴亦係焦點。牌面上，雙方過去8次交手，哥帥取得壓倒性嘅6勝1和1負，其中「肥普」贏波嗰場，就係喺2018-19年歐聯4強首回合，佢帶住熱刺主場贏1比0。然而，去到次回合曼城為收復失地同熱刺鬥攻，雖然「藍月亮」贏4比3，惟總比數踢成4比4，熱刺憑作客入球進身決賽。前車可鑑，家陣普捷天奴嘅PSG人腳更勁，哥帥即使有1球領先優勢都唔會亂嚟，以防再次衰喺作客入球優惠之下。加上曼城過去4次面對巴黎聖日耳門，有3場均喺上半場打和，可見雙方每次對賽都步步為營，今仗揀半場和乃不二之選。

※工廠仔

陣容圖

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 5史東斯 3魯賓戴亞斯 27祖奧簡斯路

20貝拿度施華 16洛迪卡斯簡迪 8根度簡

26馬列斯 17奇雲迪布尼 47菲爾科頓

巴黎聖日耳門

1基羅拿華斯

24費奧倫斯 5馬昆奴斯哥利亞 3派斯奴甘佩比 25米素爾巴卡

8里安度柏利迪斯 15丹尼路佩尼拿 6馬高華拉堤

11迪馬利亞 10尼馬

9莫路伊卡迪

曼城近4次對巴黎聖日耳門半場成績

和 75%