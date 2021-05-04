「何詩蓓勁敵」發威！楊浚瑄刷新200自亞洲紀錄

「何詩蓓勁敵」楊浚瑄再破亞洲紀錄！全國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽周二（4日）在青島進行，年僅19歲的楊浚瑄於女子200米自由泳造出1分54秒57的成績奪冠，該成績打破了由她自己今年3月所寫下的亞洲紀錄。國際游泳壇亦有關注楊浚瑄的崛起，《SwimSwan》列她為東京奧運金牌熱門之一，相信憑着她造出史上世界第8快的時間的功力，有望為中國爭得自2008年以來首面200自金牌。

這已是楊浚瑄今年第2次打破亞洲紀錄，兩個月前她在肇慶舉行的中國游泳爭霸賽上，以1分54秒70超越日本名將池江璃花子保持的1分54秒85的亞洲紀錄。而今日造出的1分54秒57的成績亦是繼去年美國名將列迪姬(1分54秒40)後世界最佳。距離東京奧運尚餘79天，楊浚瑄的爆發對何詩蓓（Siobhan）及各國好手都有一個極大的威脅。

疫情下港隊近月出外比賽的機會歸零，但以A標獲得100米自由泳及200米自由泳奧運入場券的何詩蓓，將於5月9日再次參加在體院舉行的計時賽，集中加強長池鍛鍊。事實上，Siobhan狀態持續高企，4月18日才在強項200自游出達奧運A標的1分54秒89名列第1，刷新自己於2019年世界錦標賽所創下的香港紀錄。

Siobhan與楊浚瑄以往亦多次同場比拼，2019年世界賽Siobhan獲得第4名，以半秒之差力壓第5名的楊浚瑄，但當時只得17歲的後者則打破了世青紀錄，鋒芒嶄露。去年「2020年FINA冠軍游泳系列賽（深圳站）」，Siobhan在首100米一直領先，但在第2次轉塘時，被楊浚瑄後來居上，結果Siobhan造出1分56秒88，獲得銀牌，楊浚瑄則以1分55秒52封后。