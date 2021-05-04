【女足粉絲團】女子青年聯賽「奇兵」當道

自2013至14年球季足總開始舉辦女子青年聯賽，由首季開始車路士足球學校（香港）達成聯賽5連霸，直至2018至19年球季公民連奪聯賽及足總盃，兩間球會成為了青訓大戶。

疫情過後，本季的「賽馬會女子青年聯賽」出現了兩路奇兵，分別為港會及大聯盟足球學校，兩者均錄得6戰5勝1和。車路士足球學校（香港）則以6戰5勝1負緊隨其後。盡攬青年港隊球員組成的公民表現則令人失望，以6戰3勝3負的成績，落後排名第3的車路士足球學校（香港）6分。

港會及大聯盟足球學校都以在港外籍人士子女為主要班底，身體質素較本地球員組成的球會佔優，自然在青年聯賽層面能取得較大優勢。雖然留港外籍人士的流動性高，但因為海外的女子足球文化較香港普及，所以家長均會讓女孩子參加足球訓練。相比下，本地球會則較難吸納年青球員，除公民、港會及大聯盟足球學校之外，其他球會均未能組成U15青年隊。以大埔為例，雖然球會在社交媒體非常活躍，亦積極在區內舉辦足球訓練班及推廣女足的活動，但因疫情影響今季只能組成U18一隊青年隊。希望疫情過後有助各隊招攬青年球員，令實力更平均，競爭性更高。

上周六（1日）的「賽馬會女子足球聯賽」甲組賽事，傑志的不敗之身終被公民的何玫薇射破，而愉園則由王淑芬梅開二度擊敗沙田。主要由千禧後球員組成的車路士足球學校（香港）則以0比2敗於港會，仍未能取得第1分，續居榜尾。

【本周戰果】

甲組：

車路士足球學校(香港) 0比2 港會

大埔 1比0 大聯盟足球學院

沙田 0比2 愉園

公民 1比0 傑志

乙組：

花花 4比0 黃大仙

和富社企 1比1 樂天