港超聯　冠忠南區惡鬥晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」一連三日好戲上演，周三（4日）打頭陣，有冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰晉峰。來到今季最後一場主場賽事，南區必定希望借地頭優勢再反彈，面對氣勢正盛的晉峰，雙方為搶分勢必大打出手。（on.cc東網周三下午3時直播）

冠忠南區近期頻頻遭強敵反勝，包括上場以1比2僅敗東方龍獅，主教練列文直言對結果感失望，但認為球隊表現絕不失禮，球員士氣亦未見受打擊。今場南區有唐道碧及積施利重返大軍名單，陳港斌則需要停賽，而傷兵柏度亦上陣成疑。南區首循環曾以1球不敵晉峰，列文承認比賽不易應付，但認為對手賽程緊密，希望南區能把握體能上的優勢，在今季最後一場主場大戰敲響勝鼓。

上場出任翼鋒位置的陳凱柏（Paco），亦對失利感到「唔抵」，但提到一班球員未有因此而氣餒，並表示自己很珍惜落場比賽的機會：「喺職業聯賽有機會踢番以前青年軍嘅左翼位置，感覺好唔同好難得。」Paco近兩場正選上陣交出3次助攻，他透露這是努力訓練的成果：「交到助攻好開心，練咁多出波，終於有啲成果睇下。」他希望能繼續為隊友交出「靚波」，盡力為球隊爭勝。

晉峰上仗1球險勝流浪，總教練何信賢認為主因是中前場出現大量空位，球員能輕鬆地不斷將皮球轉邊，有利球隊進攻。球隊雖正值2連勝，惟「何sir」卻指體力消耗的問題或成今仗隱憂，能保持不敗已感滿意：「年青球員唔識流放，上場搏到好盡，我哋已經無咩球員可以輪換，同埋南區又多2日時間休息。」至於陣容方面，除了黃洛上仗受傷外，鍾俊濠及外援卡爾特納將會繼續缺陣。

後防曾仲楠最近上陣機會大增，他坦言經驗累績更多，令比賽感覺及狀態有進步。球隊近2仗皆保持不失，「阿楠」認為屬全隊共同努力的成果：「教練針對訓練防守企位，由前線開始佈防，中場防守都畀季初緊密，後防又會不斷提場。」面對攻力強勁的冠忠南區，「阿楠」則指已準備要面對很多「過頭波」，將會更加集中防守，又希望隊友繼續加強進攻及埋門決心，相信進攻便是最佳的防守。

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