皇馬歐聯入唔入到波　阿辛斯奧成關鍵人物

皇馬將於周四(6日)凌晨歐聯4強次回合作客車路士，雙方首回合打和1比1，皇馬被對手取得1粒作客入球，意味今場必須入波，先至有望晉級。「銀河艦隊」進攻球員之中，馬高阿辛斯奧屬於爭取入波最關鍵人物。

雖然皇馬今季入波最多球員係賓施馬，但亦因為佢目標太大，勢必遭車仔嚴密防守。至於其他進攻球員之中，2位新星雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯水準不穩，加上經驗尚淺，難當大任，至於夏薩特長期缺態，更加靠唔住，所以馬高阿辛斯奧肩負為皇馬創造入球嘅重任。

呢位25歲西班牙翼鋒效力皇馬以來，捧過2次歐聯冠軍，其中2017年決賽取得入球，2018年4強首回合對拜仁慕尼黑，亦有波入，可以話係天生大賽球員。同埋佢除咗入波之外，亦擅長個人突破，為隊友創造機會，屬於射得又傳得嘅全面進攻手。

雖然馬高阿辛斯奧2019年夏天受重傷，缺陣上季大部份賽事，但佢今季已經走出傷患陰霾，並頻頻建功，包括歐聯16強次回合對阿特蘭大，以及8強首回合對利物浦，都取得入球，成為晉級功臣。

馬高阿辛斯奧喺4強首回合僅後備上陣，來到今場生死戰，相信教練施丹會派出呢位猛將擔正，盡地一煲，阿辛斯奧隨時可以再做球隊英雄。