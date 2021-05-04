【官宣】摩連奴重返意甲　執教羅馬

意甲羅馬周二(4日)官方宣布，與「寸王」摩連奴達成協議，將於來季執教球隊，暫定任期到2024年6月。至於原主帥方辛加於較早前宣布不會與羅馬續約，執教至季尾離任。

摩連奴上月底聯賽盃決賽對曼城之前被熱刺辭退，結束17個月主帥生涯，之後未有任何新動向消息，博彩公司亦未有為其去向開盤，早前有消息稱佢會接替派路教鞭，執掌祖雲達斯，但勢估唔到佢已經同羅馬達成協議，宣布來季再戰意甲。

摩連奴在意甲曾經有過風光日子，2008至10年執教國際米蘭兩個球季，相當成功，首季即奪意甲冠軍及意大利超級盃，2009至10年帶領國米贏得歐聯、意甲及意大利盃「三冠王」，之後高峰引退與國米和平分手，轉而執教西甲皇家馬德里。

羅馬現時在意甲排第7，來季歐聯及歐霸盃都應該冇份踢，可能只可以打新增設嘅歐協盃，摩帥過往執教球隊都係歐洲豪門，係每個聯賽爭標要角，今次執教非爭標球隊，羅馬級數同佢未紅時執教嘅波圖差唔多，又睇吓佢能否化腐朽為神奇。