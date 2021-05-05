【足動校園】足總 x 晉峰 x 青衣郭怡雅神父紀念學校

「中銀香港社區足球伙伴計劃」之中的「中銀香港足動校園體驗計劃」，新季終於開始，由晉峰率先打頭陣！受疫情所限，這支港超聯新丁未能派遣職球員，親臨位於青衣長青邨的郭怡雅神父紀念學校，只能透過預先錄製的短片，隔著屏幕向一班同學傳授足球知識。一班小六的同學看完示範片段後，於本月21日（周三）正式上場，在體育老師的指示下，逐一完成各個練習動作及挑戰，過程相當認真、投入之餘，更充滿歡笑聲。

祟尚西班牙式傳控踢法的晉峰今季首次升上港超聯，球隊以培育本地年青球員為主，未有羅致太多外援及新球員，雖然季初於「菁英盃」包尾出局，但晉峰最近愈戰愈勇，早前聯賽更一度錄得兩連勝，暫時守在中下游位置，成績令人喜出望外。晉峰第一次參與今次計劃，可謂誠意十足，派出主教練艾斯達維率領4名主力球員，包括廖億誠、茹子楠、林駿杰及何思哲，擔任視像教學的導師。

5名職球員在片段中，首先回答了關於今屆征戰港超聯的問題，然後便正式向學生開始示範。學生在練習前數天已預先觀看了示範片段，當日熱身後便在體育老師的帶領下，進行2個有關盤球及控球的動作，包括直線盤球，以及帶球繞過雪糕筒，同學們很快便完成了兩項練習，看來對他們沒有太大難度。經過上述練習後，香港5人足球代表隊成員廖億誠便安排一個小遊戲，藉此挑戰一下他們。同學們在分組後需要手持飛碟運球帶到雪糕筒，並將雪糕筒套上飛碟，最快完成的組別為勝利，由於這個挑戰需要考驗參與者的運球及協調能力，大部份同學顯得手忙腳亂，皮球不斷彈走，而飛碟更被扔落在地上，同學們紛紛大喊十分困難！

比賽過後，每名出席活動的同學，除獲贈足總出版的「港超聯天書」外，還有由晉峰送出的索繩袋、港超聯主場門票及精美文具，最終整個活動在大約1個小時下完滿結束，一眾學生皆對這次足球體驗讚不絕口。其中女同學万子盈表示開心，她指活動不單止可以鍛鍊身體，亦令自己更認識足球。至於另一名女同學劉芷瑤則覺得足球很有趣，希望繼續探究更多，之後會觀看足球比賽。

校長蔡偉傑希望透過今次計劃，令學生體驗到真正的足球訓練，與平時他們玩耍、甚至比賽有很大差別。對於能夠重返校園投入體育活動，蔡校長認為這屬於久違了的時刻，盼望學生重新享受校園生活：「我諗疫情入面，小朋友好多時都係喺屋企對住四面牆，又走唔到出街，我相信今次返到學校可以參加活動，對佢哋身心幫助相當大。」蔡校長又指除了學習外，能夠走到室外空間運動對小朋友亦同樣重要，新一年校方將調配資源聘請額外教練，希望進一步讓學生在課後學習，體驗運動的樂趣。

「中銀香港足動校園體驗計劃」在接下來的日子，將會有更多港超聯球隊出場，務求進一步提升小朋友對足球的興趣，詳情請留意足總公布。

【郭怡雅神父紀念學校】注重全人發展

郭怡雅神父紀念學校於1977年創立，為葵青區一所由政府資助的男女子小學。學校秉承天主教辦學的理想，以「以樂事主」為校訓，在「愛」的薰陶下，致力培育學生的全人發展，使他們成為一個有責任感、熱愛公益以及關心社會的好公民。

這間學校雖然為全港約30間「火柴盒學校」之一（校園空間細小的屋邨校舍），校舍偏舊且操場空間有限，惟校方卻相當重視足球發展，2018年更曾參與由香港賽馬會與曼聯合辦的「賽馬會學界足球發展計劃」，愉園球員蕭志豪，正是該校校友。