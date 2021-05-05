曼城首次入歐聯決賽　1項數據注定奪冠

周三(5日)凌晨歐聯4強次回合，曼城憑馬列斯個人梅開二度，主場以2比0擊敗巴黎聖日耳門(PSG)，兩回合合計大勝4比1，球隊史上首次晉身歐聯決賽。曼城今屆歐聯已經獲得11場勝仗，追平採用現有賽制以來，單屆最多勝仗紀錄，過去3支歐聯11勝球隊，最終都捧盃，「藍月亮」奪冠呈現大吉兆。

今場比賽遇上落雪，曼城開波7分鐘更幾乎出事，PSG左閘艾度迪亞路傳中，尼馬漏頂之下，皮球省中禁區內嘅曼城後衞辛真高肩膀，球證古柏斯認為佢犯手球，吹罰12碼。不過，經過曼城球員抗議後，VAR介入檢視，還辛真高清白，取消12碼判決。

曼城避過一劫，果然有後福，4分鐘後，辛真高大踢爭氣波，喺左路傳畀奇雲迪布尼起腳射門，省中對手改變方向，馬列斯把握機會補射入網，打開紀錄。

PSG之後有2次扳平黃金機會，迪馬利亞左路傳中，馬昆奴斯哥利亞頭槌攻門中楣彈出。其後曼城門將艾達臣摩拉斯掟出龍門球，被迪馬利亞搶到，佢第1時間起腳射空門，卻貼柱出界。

踢到63分鐘，曼城向對手發動致命一擊，菲爾科頓傳中，馬列斯近門射成2比0。菲爾科頓今季各項賽事已有10次助攻，加上入14球，成為曼城今季首位獲得入波助攻「雙雙」嘅球員，佢今場仲有1次射門中柱彈出。

PSG總比數落後到1比4，球員愈踢愈躁，69分鐘迪馬利亞執界外球時，故意踩費蘭甸奴，被球證古柏斯直接出示紅牌趕出場。

最終曼城維持贏2比0，首次打入歐聯決賽，亦係球隊自1970年捧歐洲盃賽冠軍盃之後，相隔51年，再次晉身歐洲賽決賽。

值得一提，曼城喺歐聯已經7連勝，創下英格蘭球隊喺呢項大賽嘅最長連勝紀錄。與此同時，曼城今屆歐聯12戰取得11勝1和，成為自2003/04年球季採用現有賽制以來，第4支獲得11勝嘅球隊。

其中2013/14年球季皇馬、2014/15年球季巴塞隆拿、2019/20年球季拜仁慕尼黑，都係該屆歐聯獲得11勝，最終奪冠，曼城已經做出「王者成績」，捧盃在望。