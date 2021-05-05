一石二鳥！哥迪奧拿「助攻」巴塞簽尼馬

巴黎聖日耳門(PSG)繼上屆歐聯決賽不敵拜仁慕尼黑之後，今屆4強行人止步，尼馬想為呢支法甲勁旅捧歐聯冠軍嘅美夢再次粉碎，西班牙傳媒指，呢位巴西國腳非常失望，認為留喺PSG，難以再有突破，可能會下決定心重返巴塞隆拿。

西班牙《每日體育報》大字標題寫出：「哥迪奧拿令尼馬接近巴塞。」因為尼馬一直就是否同PSG續約，仍然未下決定，但經過今場失利打擊後，應該係時候作出選擇，畢竟佢加盟巴黎聖日耳門4年以來，始終未能一嘗歐聯冠軍滋味，事業無法取得突破，想成為世界球壇一哥嘅美夢，就無法實現，重返巴塞隆拿，做美斯接班人，可能好過留喺PSG浪費時間。

難怪西班牙傳媒指哥迪奧拿唔止率領曼城打入歐聯決賽，仲「助攻」母會巴塞簽尼馬。

另外，基利安麥巴比因傷缺陣之下，尼馬今場未能發揮靈魂人物作用，眼白白睇住球隊輸出局，唔少網民認為尼馬始終冇做大佬嘅能力，返去巴塞做番美斯「細佬」，對佢可能係一件好事。