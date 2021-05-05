科技戰衣曝光！李慧詩率4港將主場戰國家盃

「場地單車國家盃香港站」將於5月13日至16日假將軍澳單車館舉行。香港隊周三（5日）落實2男3女的參賽名單，其中「牛下女車神」李慧詩（Sarah）相隔14個月重返賽場，穿著全新研製的桃紅色戰衣，與世界頂尖車手同場較技，成為焦點！

港隊總教練沈金康表示，由於中、長途的運動員將要參加中國公路及場地單車錦標賽，以備戰9月舉行的全國運動會，故是次國家盃，僅派出兩名東京奧運代表李慧詩、李海恩，及3名曾於亞洲盃躋身前5的小將羅子駿、杜棹熙和楊礎搖參賽。其中，Sarah將會角逐強項爭先賽和競輪賽，並與師妹李海恩、楊礎搖出戰團體競速賽。

談到兩名焦點港將的目標，沈金康指：「李慧詩已經超過一年沒有比賽，希望通過國家盃，在東京奧運前修訂最後階段的訓練。李海恩曾在4月尾的中國聯賽，因隔離措施影響成績，考慮到奧運可能實施跟國家盃相同的隔離方式，故希望她們藉著這次比賽吸收經驗。」

李慧詩、李海恩和杜棹熙近日穿著全新研製的桃紅色戰衣，在單車館備戰國家盃。這件戰衣是由香港體育學院與香港科技大學的風洞實驗室共同研製，被形容為Sarah爭奪奧運金牌的「秘密武器」。Sarah曾解釋新舊單車服的分別：「過往我們運用線條設計，讓風順著線條流走，這次則在承受較多風力的部位，使用不同物料，而實驗證明，的確減低了2%風阻。」一眾車迷屆時可以透過電視直播，一睹Sarah及其他港將的英姿，見證新戰衣的成效！

香港隊參賽名單及項目

李慧詩（女）：爭先賽、競輪賽、團體競速賽

李海恩（女）：爭先賽、競輪賽、計時賽、團體競速賽

楊礎搖（女）：團體競速賽

羅子駿（男）：爭先賽、競輪賽、計時賽

杜棹熙（男）：爭先賽、競輪賽

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