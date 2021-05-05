港超聯　有陣！冠忠南區惡鬥晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（5日）下午上演榜下游對決，由冠忠南區主場迎戰晉峰。主隊今季最後一次於香港仔運動場地頭出擊，當然不想失威，南區有唐道碧復出，頂替停賽的陳港斌，積施利亦重返正選大軍，前線有近期腳風奇順的夏志明擔任箭頭。爭取3連勝的晉峰，前場繼續有羅俊仁及費利浦薩負責攻堅，佐敦布朗復任正選，曾仲楠及艾拔簡勞則負責鎮守後防，上仗MOM林駿杰繼續把守最後大關。

冠忠南區正選陣容：

29 謝德謙 GK

4 川瀨浩太

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周 C

12 許宏鋒

14 夏志明

18 積施利

20 比圖

24 唐道碧

26 陳凱柏

27 林樂勤

後備：

1 蔡子濤 GK

25 汪宁智 GK

6 列文

8 劉浩霖

13 陳廣豪

17 卡希爾

19 史提芬

22 鄭進泓

晉峰正選陣容：

1 林駿杰 GK C

6 茹子楠

10 廖億誠

20 鄭璟昊

21 羅俊仁

22 劉君正

23 佐敦布朗

27 費利浦薩

29 羅浩賢

38 艾拔簡勞

83 曾仲楠

後備：

14 羅澔陽 GK

16 何國泉 GK

7 林富貴

8 卡爾特納

9 黃偉國

15 彭軍凡

17 何思哲

18 紀思昊

34 黃政德

77 何浚皓

88 馬文政

「中銀人壽香港超級聯賽」一連三日好戲上演，周三（5日）打頭陣，有冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰晉峰。來到今季最後一場主場賽事，南區必定希望借地頭優勢再反彈，面對氣勢正盛的晉峰，雙方為搶分勢必大打出手。（on.cc東網周三下午3時直播）

冠忠南區近期頻頻遭強敵反勝，包括上場以1比2僅敗東方龍獅，主教練列文直言對結果感失望，但認為球隊表現絕不失禮，球員士氣亦未見受打擊。今場南區有唐道碧及積施利重返大軍名單，陳港斌則需要停賽，而傷兵柏度亦上陣成疑。南區首循環曾以1球不敵晉峰，列文承認比賽不易應付，但認為對手賽程緊密，希望南區能把握體能上的優勢，在今季最後一場主場大戰敲響勝鼓。

上場出任翼鋒位置的陳凱柏（Paco），亦對失利感到「唔抵」，但提到一班球員未有因此而氣餒，並表示自己很珍惜落場比賽的機會：「喺職業聯賽有機會踢番以前青年軍嘅左翼位置，感覺好唔同好難得。」Paco近兩場正選上陣交出3次助攻，他透露這是努力訓練的成果：「交到助攻好開心，練咁多出波，終於有啲成果睇下。」他希望能繼續為隊友交出「靚波」，盡力為球隊爭勝。

晉峰上仗1球險勝流浪，總教練何信賢認為主因是中前場出現大量空位，球員能輕鬆地不斷將皮球轉邊，有利球隊進攻。球隊雖正值2連勝，惟「何sir」卻指體力消耗的問題或成今仗隱憂，能保持不敗已感滿意：「年青球員唔識流放，上場搏到好盡，我哋已經無咩球員可以輪換，同埋南區又多2日時間休息。」至於陣容方面，除了黃洛上仗受傷外，鍾俊濠及外援卡爾特納將會繼續缺陣。

後防曾仲楠最近上陣機會大增，他坦言經驗累績更多，令比賽感覺及狀態有進步。球隊近2仗皆保持不失，「阿楠」認為屬全隊共同努力的成果：「教練針對訓練防守企位，由前線開始佈防，中場防守都畀季初緊密，後防又會不斷提場。」面對攻力強勁的冠忠南區，「阿楠」則指已準備要面對很多「過頭波」，將會更加集中防守，又希望隊友繼續加強進攻及埋門決心，相信進攻便是最佳的防守。

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