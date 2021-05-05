奧運測試賽擸2金　戴利稱東奧或成絕唱

曾贏過兩屆高台世界冠軍的英國跳水明星戴利，周二在東京跳水世界盃迎來個人第二面金牌，無疑對他衝擊7月的奧運會注下強心針，而他透露東京奧運可能是個人生涯的最後一屆。

即使疫情仍然嚴重，但多項國際賽事已逐漸恢復，並為夏天的東京奧運作準備，在東京舉行的跳水世界盃同時也是奧運測試賽。上周六拍住隊友李爾贏得男子雙人高台金牌的英國名將戴利，在個人10米高台項目同樣表現出色，最後一跳的207B三周半翻騰更獲得全場最高的104.40分，終以總成績541.70分技壓群雄，成為今次測試賽的「雙冠王」。

「我們實在太耐沒有比賽，能夠在奧運場地比賽太好了，回看兩項賽事，我的表現都算穩定，但仍需要有改善，總體是滿意的。」戴利早前接受了《Man About Town》雜誌做採訪，並拍攝了很多挑戰尺度的相片，而他在訪問中透露東京奧運可能是他跳水生涯的最後一屆奧運會。

26歲的戴利過去在贏過兩面奧運獎牌，今屆東京希望再有突破，不過他的同性老公Dustin Lance Black及二人的兩歲兒子Robbie因疫情關係無法到現場觀戰令戴利相當失望：「我希望我的兒子能在奧運會上看到我比賽，所以這是悲喜參半的事情，因為你永遠不知道你是否還能再參加多一屆奧運。」

將於6月要赴東京準備奧運的戴利補充:「這是你永遠不會想到的事情之一，因為這可能是你最後一屆賽事，我的意思是，如果時差唔影響休息，Robbie當然會在電視睇我比賽，這可能對他會有一些回憶。」戴利2013年公開出櫃，並與2017年與Dustin結婚，一年後通過孕母誕下了他們的第一個孩子。

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