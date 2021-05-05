港超聯　爭做神射手！「子彈」：要靠領隊貝可泓

周三（5日）港超聯榜下游大戰，由冠忠南區於香港仔運動場，主場迎戰晉峰。冠忠南區最終憑「子彈」夏志明連中三元，以及佐佐木周的十二碼，4比1大勝而回，賽後暫時亦升上第5位。賽後夏志明表示相當開心，更笑言要贏得聯賽神射手需要靠領隊貝可泓！

「子彈」今季首次連中三元，賽後他表示感到開心及有運：「有2球單刀射失咗，不過有時容易入嘅波反而入唔到，但好多人喺前面嘅波又入到，依個就係足球，令所有人都會意想不到同難以預測。」他認為球隊今季雖然多仗未能取勝，但球員場上一直竭盡全力，今仗再次全取3分絕對是應得，希望餘下賽事能夠繼續發揮這份正氣精神。

「子彈」今季聯賽已射入10球，射手榜上已追平傑志前鋒丹恩奴域，他笑言要贏得聯賽神射手需要靠領隊貝可泓：「睇吓『貝sir』畀唔畀我踢啦，佢之前仲話如果做到神射手，就會買對波砵畀我添！但最主要都係希望球隊多啲贏波。」

另外香港隊即將出戰世界盃外圍賽，港隊主師麥柏倫當然亦有入場觀戰，「子彈」指這名芬蘭籍教練每場亦會觀戰，希望自己「岩佢用」，能夠有機會代表香港隊出戰。