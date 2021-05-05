中甲　香港中堅打吡！梁諾恆率浙江隊小勝梅州

中甲周二（4日）第三輪賽事上演「香港中堅打吡」，由梅州客家主場迎戰浙江隊，勞烈斯及梁諾恆同樣踢足全場！浙江隊下半場一度領先，惟鬥至61分鐘卻出現小插曲，比賽因為天雨關係需要腰斬，結果最後30分鐘需要延期至周三（5日）下午才舉行。惟最終浙江隊仍保持勝局，以1球小勝梅州客家，開季取得2勝1和的不敗佳績。

梅州客家續有上仗獲選為最佳球員（MOM），前香港U23中堅勞烈斯擔任正選，而伊高沙托尼則先列後備，至於浙江隊亦有「細佬」梁諾恆正選上陣。兩隊開季表現不俗，賽前同樣未嘗一敗。21分鐘浙江隊率先慘食炸糊，梅州球員角球解圍時，不慎頂入自己龍門，惟球證卻表示穆謝奎犯規在先，入球被判無效。浙江隊之後再有入球機會，後場大腳斬上前，前鋒穆謝奎把握對手解圍不遠，惟射門被勞烈斯擋出底線。31分鐘「細佬」於後場位置侵犯崔巍，被罰黃牌。最終上半場雙方攻勢未見太大威脅，打成0比0平手。

換邊後浙江隊把握梅州後防解圍失誤，艾沙江門前輕鬆射入空門，領先1比0。梅州客家落後下積極反撲，5分鐘後艾保治查林左路突破後橫傳，敦比亞在「細佬」力逼下鏟射，惟未能威脅浙江隊大門。戰至61分鐘，比賽卻因為天氣問題需要腰暫。結果比賽由第60分鐘開始，於周三（5日）下午再度展開， 梅州客家隨即換入梁學銘及蘇士豪望加強攻力，76分鐘郭毅門前勁射高出，最終維持上半場比數，浙江隊1球小勝梅州客家。

至於中超球隊廣洲城於周六（3日），在「樂仔」陳俊樂未有上陣下，憑後備入替的利安高「一箭定江山」，1球小勝青島，錄得兩連勝。

「細佬」梁諾恆今仗倒戈，率領浙江隊作容梅州客家，賽後他表示感覺相當特別：「對手一樣喺同一個球場對決，不過立場唔同咗。」他坦言贏波當然開心，不過同時希望梅州能在餘下比賽再創佳績！另外「細佬」透露亦有與2名前富力R&F隊友交流，指平時在賽區都會見面，今仗賽後都有交流，希望他們在第二回合比賽更加好運。

梅州客家今季首次落敗，賽後勞烈斯表示失望，但對自己及球隊表現感到滿意：「我覺得我哋係表現更好嘅一隊，我哋今場有好多射門機會，相反對手只得一次，但足球就係咁，下場球隊一定會繼續改善。」對於比賽突然腰斬並延期，勞烈斯則認為對球員影響不大，因為大家都屬於專業球員，需要時刻準備任何突發狀況。另外勞烈斯又指「細佬」是自己的好朋友，賽後亦有恭賀他。