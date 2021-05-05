皇馬後防多傷兵　焗攻得不償失

歐聯4強次回合大戰，車路士主場對皇家馬德里，雙方首回合打和1比1；車路士有1個作客入球在手，今場打和0比0都可以晉級，但話晒喺自己地頭比賽，冇理由死守咁衰仔。至於皇馬必須入波先至有機會過關，勢必豁出去搶攻，防線難免比較空虛，加上後防多傷兵，失球機會甚高。考慮到雙方近3次對賽，上半場總入球都達2球或以上，中位數1.5球嘅半場大有3.12倍值博。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

兩軍首回合踢法進取，車路士更加反客為主搶攻，上半場14分鐘已經打開紀錄，若非迪姆華拿多次浪費入球機會，相信「藍戰士」上半場唔止入1球。雖然車路士今場打和0比0都可以晉級，但主場出擊，應該唔會死守，反而會食住上輪聯賽以2比0擊敗富咸之勢，力爭盡快取得入球，鎖定晉級資格。

事實上，車路士攻擊點眾多，陣中多達15位球員曾在今季英超取得入球，就算迪姆華拿再做「敗家仔」，仍有狀態甚弗嘅基斯甸普列錫、美臣蒙特及佐真奴費路支援，要入波難度唔大。

銀河艦隊以攻代守

另一邊廂，皇馬就必須入波先至有望晉級，幸好隊中射手賓施馬狀態不俗，今季各項賽事已經有28球進帳，包括首回合以超快反應，近門快腳攻破車路士大門，今場立定決心數胡，有望再取得士哥。

不過，「銀河艦隊」防線多傷兵，雖然馬些路可隨隊，但中堅沙治奧拉莫斯上陣成疑，右閘丹尼爾卡華積、盧卡斯華斯基斯亦有傷在身，最不幸係另一位主力中堅華拉尼上場西甲對奧沙辛拿，受傷退下火線，無緣今場大戰，教練施丹或要用拿祖費南迪斯同艾達米列達奧扼守中路。即使左閘費蘭特文迪傷愈可以復出，但狀態成疑，防線勢必承受極大壓力，失波機會更高。正因為防線欠穩，預計施丹安排戰略以攻代守，半場大更值睇高一線。