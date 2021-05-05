港超聯　愉園硬撼天水圍飛馬

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因賽程調動，周四（6日）晚8時舉行的「中銀人壽香港超級聯賽」，愉園移師旺角大球場對天水圍飛馬。雖然「快活谷」在次循環已接近無欲無求，但仍希望力爭上游，爭奪「護級組」冠軍；而飛馬為保第3位，今仗許勝不許敗，勢掀起一場激烈攻防戰！（ON.cc東網周四晚上8時直播）

愉園上仗大敗予理文後近5仗未嘗1勝，總監潘文迪承認球隊近況回落，指埋門把握力屬上仗的勝負分野。接下來的周中「快車」，「迪Sir」透露早前已讓一眾主力休息，除米基爾需停賽外，預計今仗陣容不會有太大轉變。

他大讚今場對手飛馬今季表現出色：「佢哋季初未磨合，但執執吓到依家踢得幾好，絕對唔易應付，希望球員盡力踢場好波。」後衞林衍廷尚要停2場便能解禁，「迪Sir」表示此子只要態度有改善，且符合球隊要求的話，不排除可在第3循環復出。

曾至孝上仗傷愈後首次擔正並踢足全場，他坦言目前恢復進度良好，目標是爭取入球。球隊近期防守一般，「戰神」希望自己的復出「幫到手」：「溝通其實好重要，唔係就引嚟好多誤會，加上我又踢中場，落到場都會盡量出多啲聲提點隊友。」

天水圍飛馬上仗不敵東方龍獅終止3連勝，目前僅以1分領先第4的理文，主教練郭嘉諾形容形勢「1分都唔可以失」，剩餘2場目標是6分全取，以鞏固第3位優勢。「嘉諾Sir」又表示，信任陣中其他非常規主力球員，他們今仗或得到上陣機會，另外黎格爾亦告刑滿復出。

首循環飛馬以1比0擊敗愉園，郭嘉諾點名對手鋒將羅拔奧度具相當力量；查理史葛的球場覆蓋面亦廣，要好好提防，唯獨米基爾停賽，是今場對飛馬利好的消息。

近日前富力R＆F、現效力甲組中西區的年輕鋒將陳嘉宝現身飛馬訓練場，「嘉諾Sir」透露此子僅跟操，加盟與否留待下季決定。

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