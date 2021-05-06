杜曹奇迹！上「車」99日打入兩大決賽

車路士「季中換帥有運行」再次應驗！「藍戰士」今屆第3次殺入歐聯決賽，無獨有偶3屆佢哋都係季中換帥。今場4強大戰淘汰皇家馬德里，只係杜曹執教車路士第99日，但佢已經帶領球隊殺入英足盃同歐聯決賽，有望成為「雙冠王」，認真唔簡單！

07/08球季車路士本來係摩連奴執教，但球季只係開始1個幾月就被炒，改由以色列教頭格蘭接手，並且歷史性殺入歐聯決賽，可惜最後「全英決戰」互射12碼輸畀曼聯。第2次係11/12球季，當年車路士聘請葡萄牙領隊保亞斯執教，球隊喺歐聯16強首回合作客1比3輸畀拿玻里，冇耐之後保亞斯就被炒魷，由助教迪馬堤奧出任看守領隊，結果車路士次回合反勝4比1晉級，並且一路殺到入決賽，最後仲射12碼贏埋拜仁慕尼黑封王。當年迪馬堤奧仲幫車路士拎埋英足盃冠軍，杜曹依家同樣喺英足盃同歐聯入決賽，有望完美複製「雙冠劇本」。

連續2屆帶領唔同球隊殺入歐聯決賽，杜曹除咗有「歐聯命」之外，領軍功力亦受到一致肯定。統計顯示，杜曹教練生涯曾經帶領3支球隊(多蒙特、巴黎聖日耳門、車路士)6鬥施丹率領嘅皇馬，杜曹有2勝4和不敗嘅壓倒性優勢，絕對有料到！