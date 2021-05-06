李慧詩泡泡中綵排奧運　計劃今年淡出車壇

「國家盃場地單車賽香港站」將於5月13日至16日假將軍澳單車館舉行。香港單車總會周四（6日）在網上記者會介紹詳情，透露屆時約有200名車手及工作人員參賽，首批外國隊伍暫定周日（9日）到埗，並進入「隔離泡泡」。由於賽事以閉門形式進行，市民可透過電視直播一睹「牛下女車神」李慧詩（Sarah）及其他港將的英姿。

第1屆國家盃原有3站賽事，惟3月的英國站因疫情取消，令香港成為首個主辦地區。香港單車總會行政總監黃志如強調，賽會已制定嚴謹的防疫措施，包括運動員只能乘搭專車往返酒店和單車館，及需要接受兩日一次的病毒檢測。比賽結束後，除了外隊，本地工作人員亦要通過測試才能離開「泡泡」，並連續3星期接受7日一次的檢測，持續監察健康情況。雖然參賽名單尚未落實，但黃志如預計，屆時將有100名車手及100名工作人員聚首一堂，而首批外隊暫定周日（9日）就會到埗。

香港隊作為東道主，這次派出2男3女，包括東京奧運代表李慧詩、李海恩，及3名小將羅子駿、杜棹熙和楊礎搖參賽。總教練沈金康表示，Sarah已有14個月未曾作賽，會把國家盃視作奧運的熱身賽，以修訂最後階段的訓練計劃。即將第9次參與奧運的他形容，這是「最具挑戰性」的一屆賽事：「比賽需要知己知彼，但我們已有14個月沒見過對手，唯有盡力提升自己的狀態。」

Sarah即將參加爭先賽、競輪賽及團體競速賽，前兩項以前3為目標，至於首次以3人陣容參加的團體競速賽則會作為熱身，期望能夠躋身前8。她對賽事表示期待：「這是14個月來首次面對外國對手，所以特別期待和緊張。這次是在沒有觀眾的情況下比賽，可以作為奧運的預演。」

34歲的Sarah計劃於今年淡出車壇，可以再在主場比賽的日子已進入倒數階段，她呼籲車迷收看直播支持港隊：「奧運後，我還會參加全運會及世錦賽，但10月就會慢慢退下來，完成學位後，再思考未來路向，所以希望大家這次透過直播支持我們。」談到港隊的接班人，她表示長途賽有李思穎，短途賽亦有3名潛力新星，寄語她們在亞運爭取獎牌：「如有需要，我也會幫她們一把。」

另一名奧運代表李海恩，剛剛戰罷中國聯賽返港，她坦言成績未如理想：「這是我第3年出戰中國聯賽，前兩年都有獎牌，今年沒有，打擊很大。但考慮到我隔離了兩星期，期間無法訓練，也可以接受。」是次國家盃，她期望踩進競輪賽決賽，並透露奧運非其運動生涯終點：「還會有下一個chapter。」

香港隊參賽名單及項目

李慧詩（女）：爭先賽、競輪賽、團體競速賽

李海恩（女）：爭先賽、競輪賽、計時賽、團體競速賽

楊礎搖（女）：團體競速賽

羅子駿（男）：爭先賽、競輪賽、計時賽

杜棹熙（男）：爭先賽、競輪賽

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！