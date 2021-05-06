曹星如變身「山系小子」挑戰珠穆朗瑪峰高度

全港首個大型虛擬行山賽「香港百峯行 2021」將於6月12日至7月11日舉行，有別於傳統實體賽，參加者只需在30日內將登山紀錄上載到指定平台，累積完成指定高度。作為賽事活動大使的香港「神奇小子」曹星如（Rex）亦會親身挑戰8848米高的珠穆朗瑪峰高度，攀越大約9.2個大帽山！

曾在職業賽取得22連勝的曹星如將挑戰 8848米高的珠穆朗瑪峰高度，即大約攀越9.2個大帽山，足見其決心與鬥志。曹星如表示:「人生路上不會永遠都是平坦大道，總會有起有跌，亦會有遇到困難、迷失及害怕而想放棄的時候。但要欣賞到頂峯最美的風景，唯有堅持、計劃、策略和毅力係致勝之道。」

「香港百峯行2021」分「百峯精英組」（目標4000米高）、個人繽紛組（目標602米高）及親子組（目標344米高）3個組別進行，其中家長可與6至17歲子女組隊參賽，透過事前一同計劃適合大家的行山路線，互相鼓勵彼此完成，訓練小朋友意志、策劃及時間管理能力 。

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