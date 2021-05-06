阿仙奴絕地大反擊　再鬥維拉利爾焗攻

今晚歐霸4強次回合生死戰，阿仙奴返主場再鬥「黃色潛艇」維拉利爾。首回合落後1比2嘅阿仙奴，單計實力仍在維拉利爾之上，為收復失地一定狂攻，不過「黃色潛艇」擅長打反擊，而且「歐霸專家」艾美利對舊東家瞭如指掌，挾歐霸8連捷之勢冇有怕，2.5球入球大乃不二之選。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨3時直播）

阿仙奴首回合輸1比2，仲有中場丹尼施巴路斯要坐波監，今場形勢使然焗住搶攻。好彩多位攻擊好手已可隨時候命，病愈嘅隊長奧巴美揚啱啱喺聯賽正選上陣轟入靚波，重拾信心，配合尼高拉斯比比、布卡約沙卡及馬田奧迪加特等前線猛將，進攻火力唔使懷疑。

睇番阿仙奴今屆出戰歐霸火力可靠，13場賽事合共轟入33粒，但當中只有3場冇失波，13場當中有10次總入球開3球或以上，明顯重攻輕守。而且佢哋經常喺形勢唔錯下，後防忽然「自爆」輸大意波，搞到陷於苦戰，呢點令主帥阿迪達非常頭痛，加上想晉級決賽一定要爭取到入波，必定豁出去狂攻。

「黃潛」信心爆棚唔會縮

「黃色潛艇」喺「歐霸專家」艾美利領軍下，近8仗歐霸盃全勝，單計作客亦4連捷，信心爆棚。雖有中場伊天卡普爾要停賽，但仍有悍將高基連倒戈，而且兩大前鋒謝拉特摩蘭奴同柏高艾卡沙，喺今屆歐霸已各入6粒，仲有卓禾斯等高速球員，面對空群而出嘅阿仙奴，實有大把空間打反擊。艾美利深明領先一粒唔穩陣，今仗未必會太過被動死守，必趁機拮多幾粒，預計會合演入球騷，大盤不容錯過。